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О чём говорят заболевания полости рта

Здоровье

Австралийский стоматолог Майкл Цай рассказал, о чём может свидетельствовать состояние полости рта.

Девушка на приёме у стоматолога
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на приёме у стоматолога

По его словам, если в организме нарушается уровень сахара в крови, дёсны часто воспаляются и кровоточат.

Такие заболевания, как синдром раздражённого кишечника или рассеянный склероз, могут вызывать сухость во рту.

А вот белые пятна на языке могут указывать, например, на неправильную гигиену, курение или злоупотребление алкоголем, пишет Daily Mail.

Уточнения

Синдро́м раздражённого кише́чника (СРК) — хроническое, часто изнурительное и широко распространённое нарушение взаимодействия кишечника и головного мозга.

Рассе́янный склеро́з (РС), или множественный склероз, — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка проводников головного и спинного мозга.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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