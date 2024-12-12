О чём говорят заболевания полости рта

Австралийский стоматолог Майкл Цай рассказал, о чём может свидетельствовать состояние полости рта.
По его словам, если в организме нарушается уровень сахара в крови, дёсны часто воспаляются и кровоточат.
Такие заболевания, как синдром раздражённого кишечника или рассеянный склероз, могут вызывать сухость во рту.
А вот белые пятна на языке могут указывать, например, на неправильную гигиену, курение или злоупотребление алкоголем, пишет Daily Mail.
Синдро́м раздражённого кише́чника (СРК) — хроническое, часто изнурительное и широко распространённое нарушение взаимодействия кишечника и головного мозга.
Рассе́янный склеро́з (РС), или множественный склероз, — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка проводников головного и спинного мозга.
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.