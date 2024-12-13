К каким неприятностям со здоровьем может привести чрезмерное употребление мандаринов

Мандарины традиционно считаются главным украшением новогоднего стола благодаря высокому содержанию витамина C. Однако важно соблюдать умеренность, так как чрезмерное употребление этих фруктов может вызвать неприятные последствия. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.
Мельникова отметила, что суточная норма витамина C составляет 90 мг. Один мандарин содержит около 25 мг витамина C, что составляет примерно треть от дневной нормы. Поэтому рекомендуется употреблять не более трёх мандаринов в день.
Несмотря на то что витамин C является мощным антиоксидантом и способствует укреплению иммунитета, он также может вызывать аллергические реакции, такие как крапивница, конъюнктивит, ринит и даже отёк Квинке, сообщает Газета.Ru.
Кроме того, мандарины стимулируют выработку соляной кислоты в желудке, что может привести к изжоге и обострению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, гастрита и язвенной болезни. Высокое содержание клетчатки в мандаринах может вызвать вздутие живота и метеоризм.
Также большое количество фруктозы в мандаринах может повысить уровень глюкозы в крови, что негативно сказывается на течении сахарного диабета.
Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.