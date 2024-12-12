Врач назвала продукты, которые превращают людей в стариков

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В современном обществе забота о здоровье и сохранении молодости касается не только женщин, но и мужчин. Преждевременное старение может быть спровоцировано как стрессами и переутомлением, так и неправильным питанием. Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова поделилась с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рекомендациями о том, какие продукты стоит избегать, если хочется сохранить молодость.

Фото: Pexels by Tim Samuel, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Неправильное питание

Она отметила, что на состояние молодости организма больше влияют не столько определённые "запрещённые" продукты, сколько методы их приготовления и их количество в повседневном рационе.

Сухорукова указала на то, что к факторам питания, которые способствуют ускорению старения, относятся сахар, лактоза, низкопитательные продукты, красное мясо, глютен, трансжиры, избыток соли и консервантов, алкоголь, а также конечные продукты глубокого гликозилирования (КПГ), известные также как AGE-продукты.

Она добавила, что эти вещества представляют опасность для всех, кто склонен к чрезмерному потреблению сладкого и жареного.

По её словам, существует простая формула, объясняющая опасность: сочетание большого количества сахара, белков и высокой температуры запускает процесс формирования КПГ. Эти изменения в продуктах можно заметить визуально: например, жареное мясо и продукты, приготовленные во фритюре, приобретают коричневый цвет, аналогично вареной сгущенке, топленому молоку, выпечке и пиву. Румяная корочка является признаком присутствия КПГ в пище.

Употребление таких продуктов может приводить к отёкам, покраснению кожи лица, сухости, заломам, высыпаниям и пигментации.

Сухорукова также предупредила о возможных гормональных сбоях, потере упругости кожи, а также о хрупкости волос, костей и суставов. Такой рацион может вызвать расстройства пищеварения, потерю энергии и тонуса, что приводит к постоянной усталости, даже по утрам. Она пояснила, что организм тратит много ресурсов на переваривание тяжёлой пищи, и в результате человек расходует больше энергии, чем получает, что заставляет его чувствовать необходимость замедлиться и отдохнуть.

Уточнения

Трансжиры́ (трансизоме́ры жирных кислот, ТЖК) — разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи «углерод-углерод».



