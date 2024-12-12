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Какао и язва желудка: когда любимый напиток становится врагом

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Здоровье

Какао — популярный и вкусный напиток, но его употребление не всегда полезно для здоровья. Эксперты предупреждают, что какао может быть противопоказано определённым группам людей.

Какао
Фото: commons.wikimedia.org by PICSELI picseli, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Какао

В первую очередь, какао не рекомендуется людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно при повышенной кислотности желудка и язвенных заболеваниях. Этот напиток стимулирует выработку желудочного сока, что может ухудшить состояние.

Также какао следует избегать людям с повышенной возбудимостью нервной системы, так как оно может усилить симптомы.

В остальных случаях какао можно употреблять, но с осторожностью. Специалисты советуют ограничиться двумя чашками в день, чтобы избежать возможной аллергической реакции. Умеренность — залог безопасного и приятного наслаждения этим напитком.

Уточнения

Кака́о или шокола́дное де́рево, или какао настоящее (лат. Theobrōma cacāo) — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гончар Виктор
Ведущий специалист
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