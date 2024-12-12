Как распознать сахарный диабет на ранней стадии

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Неожиданная потеря веса может быть ранним признаком развития сахарного диабета. Этот симптом, наряду с другими проявлениями, сигнализирует о необходимости обращения к врачу для проведения обследования.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gestational_diabetes_kit.jpg by Jessica Merz Диабет уступает стволовым клеткам

Одним из первых признаков диабета является постоянная жажда. Частое мочеиспускание становится ее следствием. Также к возможным симптомам заболевания относятся зуд в области гениталий, ощущение постоянной усталости, проблемы со зрением (например, размытость или "туман" перед глазами).

Каждый из этих симптомов в отдельности не подтверждает наличие сахарного диабета, но их совокупность требует внимания и консультации специалиста. Своевременное обследование позволяет выявить заболевание на ранней стадии и начать необходимое лечение.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний.

