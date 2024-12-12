Как домашние разносолы могут навредить здоровью?

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хрустящие огурцы и маринованные помидоры — это неизменная классика на праздничном столе, особенно зимой. Обычно процесс заготовки начинается с середины лета, и банки разных размеров ждут своего часа в погребе. Многие считают домашние закуски лучшими, однако теледоктор Елена Малышева предостерегает, что есть и риски.

Фото: flickr.com by ccarlstead, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Маринованные овощи

В программе "Жить здорово!" на Первом канале врач рассказала, что в домашних консервированных продуктах может скрываться ботулиническая палочка, способная вызывать серьезные нервные расстройства. В некоторых случаях это может привести к остановке дыхания и быть опасным для жизни.

Телеведущая подчеркнула, что ботулиническая палочка может возникать из-за недостаточной стерилизации банок и овощей. Кроме того, стоит обратить внимание на различные виды плесени, которые могут развиваться во время хранения. Также не рекомендуется употреблять продукты, если рассол в них стал мутным.

"Только промышленная консервация, когда все промывается под огромным давлением с высочайшей температурой", — подчеркнула Малышева.

Уточнения

Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.



Ботули́зм (от лат. botulus — колбаса) — тяжёлое заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга, протекающее с преобладанием офтальмоплегического и бульбарного синдромов.



