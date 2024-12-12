Этот плод защитит вас от рака: поддержка иммунитета и сердца

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Регулярное употребление граната может снизить риск развития онкологических заболеваний, в частности рака предстательной железы и груди.

Фото: flickr.com by Джессика Мэйч, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сок из граната

Исследования показывают, что гранат способен замедлять рост раковых клеток и снижать риск их распространения. Благодаря этому он становится важным элементом профилактики онкологических заболеваний.

Но это не единственное достоинство граната. Этот плод помогает:

Снизить давление и уровень холестерина. Гранат защищает сердце и сосуды, уменьшая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Укрепить иммунитет. Благодаря высокому содержанию витамина C гранат способствует укреплению защитных сил организма и ускоряет заживление ран.

Таким образом, гранат не только приносит пользу в борьбе с раком, но и поддерживает общее здоровье организма.

Уточнения

Грана́т Грана́тник, или Грана́товое де́рево (лат. Punica) — род кустарников и небольших деревьев семейства Дербенниковые (Lythraceae), прежде считался монотипным и помещался в отдельное, ныне упразднённое, семейство Гранатовые (Punicaceae).

