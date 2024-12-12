Этот плод защитит вас от рака: поддержка иммунитета и сердца

Регулярное употребление граната может снизить риск развития онкологических заболеваний, в частности рака предстательной железы и груди.
Исследования показывают, что гранат способен замедлять рост раковых клеток и снижать риск их распространения. Благодаря этому он становится важным элементом профилактики онкологических заболеваний.
Но это не единственное достоинство граната. Этот плод помогает:
Таким образом, гранат не только приносит пользу в борьбе с раком, но и поддерживает общее здоровье организма.
Грана́т Грана́тник, или Грана́товое де́рево (лат. Punica) — род кустарников и небольших деревьев семейства Дербенниковые (Lythraceae), прежде считался монотипным и помещался в отдельное, ныне упразднённое, семейство Гранатовые (Punicaceae).
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