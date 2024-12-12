С этой пряностью вы похудеете и защитите организм от инфекций и рака

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные выяснили, что кайенский перец не только добавляет блюдам остроту, но и обладает множеством полезных свойств, которые способствуют оздоровлению организма.

Фото: commons.wikimedia.org by Asit K, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Перец

Чем полезен кайенский перец:

Ускоряет обмен веществ. Эта пряность помогает в борьбе с лишним весом, улучшая метаболизм. Защищает от грибков. Обладает антимикробными свойствами, подавляя рост грибковых инфекций. Снимает воспаление. Кайенский перец известен своим противовоспалительным эффектом. Уничтожает болезнетворные микроорганизмы. Помогает организму справляться с вредоносными бактериями. Противоопухолевый эффект. Учёные обнаружили, что кайенский перец обладает мощным потенциалом для профилактики онкологических заболеваний. Уменьшает чувство голода. Снижая аппетит, перец защищает от переедания и помогает избежать ожирения.

Регулярное употребление кайенского перца может стать отличным дополнением к здоровому образу жизни и профилактике множества заболеваний.

Уточнения

Ка́псикум кайе́нский пе́рец кайе́нский - группа сортов перца рода Капсикум вида Capsicum frutescens (перец кустарниковый), по одним источникам являющегося синонимом вида Capsicum annuum, по другим — самостоятельным видом рода Капсикум.

