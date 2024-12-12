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С этой пряностью вы похудеете и защитите организм от инфекций и рака

1:10
Здоровье

Учёные выяснили, что кайенский перец не только добавляет блюдам остроту, но и обладает множеством полезных свойств, которые способствуют оздоровлению организма.

Перец
Фото: commons.wikimedia.org by Asit K, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Перец

Чем полезен кайенский перец:

  1. Ускоряет обмен веществ. Эта пряность помогает в борьбе с лишним весом, улучшая метаболизм.
  2. Защищает от грибков. Обладает антимикробными свойствами, подавляя рост грибковых инфекций.
  3. Снимает воспаление. Кайенский перец известен своим противовоспалительным эффектом.
  4. Уничтожает болезнетворные микроорганизмы. Помогает организму справляться с вредоносными бактериями.
  5. Противоопухолевый эффект. Учёные обнаружили, что кайенский перец обладает мощным потенциалом для профилактики онкологических заболеваний.
  6. Уменьшает чувство голода. Снижая аппетит, перец защищает от переедания и помогает избежать ожирения.

Регулярное употребление кайенского перца может стать отличным дополнением к здоровому образу жизни и профилактике множества заболеваний.

Уточнения

Ка́псикум кайе́нский пе́рец кайе́нский - группа сортов перца рода Капсикум вида Capsicum frutescens (перец кустарниковый), по одним источникам являющегося синонимом вида Capsicum annuum, по другим — самостоятельным видом рода Капсикум.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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