К облысению склонен каждый: что показали исследования

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные выяснили, что одной из главных причин облысения у мужчин является ненормированный график работы. Слишком интенсивный трудовой режим оказывает пагубное влияние на состояние волос, особенно если рабочая неделя превышает 40 часов.

Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мытьё головы

В рамках масштабного исследования, в котором приняли участие около 13 тысяч мужчин разного возраста, социального статуса и уровня дохода, специалисты изучили влияние различных факторов на здоровье волос. Даже вредные привычки не оказывали такого отрицательного эффекта, как длительная рабочая неделя.

Особенно негативно на шевелюру влияет работа в течение 52 часов и более. Учёные объясняют это тем, что организм испытывает значительный стресс, который со временем приводит к облысению.

Результаты исследования показывают, что соблюдение баланса между работой и отдыхом имеет важное значение не только для общего здоровья, но и для сохранения волос.

Уточнения

Алопе́ция (букв. "лысость" от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia "облысение, плешивость") — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.

