Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кипр усиливает визовые требования для российских туристов
Почему протектор ёлочкой больше всего подходит для зимних шин
Как расставить мебель, чтобы комната стала визуально шире?
Средняя зарплата специалиста — как IT-отрасль меняет рынок труда
Как сделать губы более пухлыми и объёмными без инъекций?
Дзюба поделился планами по поводу рекордов на 2025 год, которые сделают его лучшим в истории
Готовим цветную капусту быстро и вкусно — элементарный рецепт всего с тремя ингредиентами
Императорские пингвины против ртути: новое оружие в руках учёных
Honda NT1100 — мотоцикл, который понимает ваши желания

К облысению склонен каждый: что показали исследования

1:03
Здоровье

Учёные выяснили, что одной из главных причин облысения у мужчин является ненормированный график работы. Слишком интенсивный трудовой режим оказывает пагубное влияние на состояние волос, особенно если рабочая неделя превышает 40 часов.

Мытьё головы
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мытьё головы

В рамках масштабного исследования, в котором приняли участие около 13 тысяч мужчин разного возраста, социального статуса и уровня дохода, специалисты изучили влияние различных факторов на здоровье волос. Даже вредные привычки не оказывали такого отрицательного эффекта, как длительная рабочая неделя.

Особенно негативно на шевелюру влияет работа в течение 52 часов и более. Учёные объясняют это тем, что организм испытывает значительный стресс, который со временем приводит к облысению.

Результаты исследования показывают, что соблюдение баланса между работой и отдыхом имеет важное значение не только для общего здоровья, но и для сохранения волос.

Уточнения

Алопе́ция (букв. "лысость" от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia "облысение, плешивость") — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Обсудить
Сейчас читают
В Египте найдена крепость с загадочным прошлым
Наука и техника
В Египте найдена крепость с загадочным прошлым
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Экономика и бизнес
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе Аудио 
Прогрев двигателя зимой: правда и мифы, которые могут вам дорого стоить
Авто
Прогрев двигателя зимой: правда и мифы, которые могут вам дорого стоить
Популярное
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет

Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!

Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий
Как приготовить идеальные голубцы: секреты сочной начинки и ароматного соуса
Ароматические свечи создают уютную атмосферу в доме, но могут быть опасны для здоровья Игорь Буккер По лекалам кровавого Майдана. Грузия обязательно получит свою Небесную сотню Дмитрий Плотников Кто на что наработал, тот на то и научился — противоречит ли новый законопроект Конституции РФ? Ирина Малова
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Последние материалы
Императорские пингвины против ртути: новое оружие в руках учёных
Honda NT1100 — мотоцикл, который понимает ваши желания
Что собака видит в зеркале? Понимает ли она, что по ту сторону находится её отражение?
Сервис сопровождения в Домодедово: для кого он будет полезен
Рваная свинина по-домашнему: сначала обжариваем её на сковороде, а затем запекаем с пивом в духовке
Красиво, но непрактично: кухонные тренды, которые разочаруют вас
Садоводам на заметку: 8 комнатных растений, которые станут объектом восхищения
Почему локальное похудение не работает?
Как правильно размяться на рабочем месте: три лучших упражнения для офисных работников
Как готовят собак-актёров: секреты дрессировки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.