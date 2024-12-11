Детей с ожирением начнут оперировать: Минздрав изменит стандарт лечения этой болезни

Детей с ожирением в России начнут оперировать.
Теперь в стандарт лечения этого заболевания Минздравом добавлены первичная консультация врача-диетолога, а также осмотр оториноларинголога.
Еще для лечения ожирения добавлены хирургические вмешательства, такие как продольная резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование желудка, пишет KP. RU.
Документ может вступить в силу с 1 января 2025 года.
Ожире́ние — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
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