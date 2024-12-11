Кожа как у младенца вам гарантирована, если вы будете есть эти ягодки

Диетолог Анджела Кинтас рассказала о волшебных свойствах ягод асаи, которые набирают популярность благодаря своим качествам.
Экзотический плод похож на чернику или виноград, но внутри него скрывается косточка, напоминающая вишнёвую.
Эксперт рассказала, что у ягодки насыщенный вкус асаи, который сочетает в себе кислые нотки винограда, малины и граната, с лёгким оттенком шоколада. Асаи растут высоко на пальмах.
По словам эксперта по питанию, плоды обладают мощным антиоксидантным действием. Также они богаты витаминами, клетчаткой, кальцием, железом и калием. Еще асаи содержит полезные жирные кислоты и аминокислоты, сообщает "Чемпионат".
Ученые уже доказали, что регулярное употребление этих ягод благотворно влияет на уровень холестерина, улучшает когнитивные функции. Также благодаря им ваша кожа будет молодая и здоровая, а организм защищен от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.
Асаи (порт. açaí), или Эвтерпа овощная (лат. Euterpe oleracea), — древесное растение, вид рода Эвтерпа семейства Пальмовые.
Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!