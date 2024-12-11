Кожа как у младенца вам гарантирована, если вы будете есть эти ягодки

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Здоровье

Диетолог Анджела Кинтас рассказала о волшебных свойствах ягод асаи, которые набирают популярность благодаря своим качествам.

уход
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
уход

Экзотический плод похож на чернику или виноград, но внутри него скрывается косточка, напоминающая вишнёвую.

Эксперт рассказала, что у ягодки насыщенный вкус асаи, который сочетает в себе кислые нотки винограда, малины и граната, с лёгким оттенком шоколада. Асаи растут высоко на пальмах.

По словам эксперта по питанию, плоды обладают мощным антиоксидантным действием. Также они богаты витаминами, клетчаткой, кальцием, железом и калием. Еще асаи содержит полезные жирные кислоты и аминокислоты, сообщает "Чемпионат".

Ученые уже доказали, что регулярное употребление этих ягод благотворно влияет на уровень холестерина, улучшает когнитивные функции. Также благодаря им ваша кожа будет молодая и здоровая, а организм защищен от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

Уточнения

Асаи (порт. açaí), или Эвтерпа овощная (лат. Euterpe oleracea), — древесное растение, вид рода Эвтерпа семейства Пальмовые.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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