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Как эфирные масла борются со стрессом и болезнями

1:29
Здоровье

Эфирные масла могут оказывать положительное влияние на иммунитет и ускорять процесс выздоровления. Одним из ключевых факторов, негативно влияющих на иммунную систему, является стресс. Поэтому наряду с правильным питанием и приемом витаминов рекомендуется использовать эфирные масла терапевтического класса.

Эфирное масло
Фото: PxHere by Mareefe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эфирное масло

Эфирное масло чайного дерева полезно при простудах. Оно помогает в лечении порезов, воспалений, а также эффективно против грибков, бактерий и вирусов. Масло мирта обладает сильными антисептическими свойствами и может применяться для обработки воспаленных областей, включая горло, носоглотку и уши. Для облегчения боли в горле рекомендуется полоскание раствором воды, морской соли, соды и масла. Это не только снижает дискомфорт, но и подавляет рост нежелательных микроорганизмов.

Масла лимона, имбиря и орегано также оказывают укрепляющее действие на иммунитет. Лимонное масло помогает в борьбе с простудными заболеваниями, а имбирное согревает и улучшает общее состояние. Масло орегано, несмотря на свою жгучесть, полезно при нанесении на стопы, так как согревает и способствует улучшению самочувствия при ОРВИ или гриппе.

Эти натуральные средства помогают укрепить организм и поддерживать его в период сезонных заболеваний.

Уточнения

Эфи́рные масла - маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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