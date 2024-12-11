Как эфирные масла борются со стрессом и болезнями

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эфирные масла могут оказывать положительное влияние на иммунитет и ускорять процесс выздоровления. Одним из ключевых факторов, негативно влияющих на иммунную систему, является стресс. Поэтому наряду с правильным питанием и приемом витаминов рекомендуется использовать эфирные масла терапевтического класса.

Фото: PxHere by Mareefe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эфирное масло

Эфирное масло чайного дерева полезно при простудах. Оно помогает в лечении порезов, воспалений, а также эффективно против грибков, бактерий и вирусов. Масло мирта обладает сильными антисептическими свойствами и может применяться для обработки воспаленных областей, включая горло, носоглотку и уши. Для облегчения боли в горле рекомендуется полоскание раствором воды, морской соли, соды и масла. Это не только снижает дискомфорт, но и подавляет рост нежелательных микроорганизмов.

Масла лимона, имбиря и орегано также оказывают укрепляющее действие на иммунитет. Лимонное масло помогает в борьбе с простудными заболеваниями, а имбирное согревает и улучшает общее состояние. Масло орегано, несмотря на свою жгучесть, полезно при нанесении на стопы, так как согревает и способствует улучшению самочувствия при ОРВИ или гриппе.

Эти натуральные средства помогают укрепить организм и поддерживать его в период сезонных заболеваний.

Уточнения

Эфи́рные масла - маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.

