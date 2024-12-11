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Ошибки зимней обуви, которые приводят к обморожению

1:13
Здоровье

Переохлаждение организма — серьезная угроза для здоровья, особенно в холодное время года. Врачи подчеркивают, что ноги должны оставаться в тепле, чтобы снизить риск заболеваний. Длительное пребывание на морозе ослабляет иммунитет, создавая благоприятные условия для проникновения вирусов. Кроме того, регулярное переохлаждение нижних конечностей может привести к обморожению пальцев.

Спальный район
Фото: web.archive.org by msdte, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Спальный район

Обморожение — это результат длительного воздействия холода, при котором нарушается кровообращение и повреждаются кожные покровы. Чаще всего поражаются пальцы ног, стопы и голени. Для предотвращения таких последствий важно одеваться по погоде и выбирать подходящую обувь.

Обувь играет ключевую роль в защите от холода. Предпочтение следует отдавать моделям, которые не сдавливают ногу. Просторная обувь позволяет сохранять тепло и обеспечивает комфорт. На зиму рекомендуется выбирать сапоги с меховой подкладкой, которая дополнительно утепляет стопы.

Эти простые меры помогут сохранить здоровье ног и избежать опасных последствий переохлаждения.

Уточнения

Хо́лод - состояние или субъективное ощущение сравнительно низкой температуры воздуха.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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