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Как ароматические свечи могут навредить вашему здоровью

Здоровье

Ароматические свечи, которые есть дома почти у каждого, могут оказаться более вредными для здоровья, чем пассивное курение. Согласно новому исследованию, горящая свеча значительно ухудшает качество воздуха в помещении. Выделяемые при горении химические вещества могут вызывать кашель, чихание и раздражение глаз, а также усугублять симптомы астмы. В перспективе плохое качество внутреннего воздуха увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака лёгких и хронического бронхита.

Свечи к Рождественскому посту
Фото: commons.wikimedia.org by Liesel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свечи к Рождественскому посту

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Indoor Environments, измерило качество воздуха в 14 домах в ирландском городке Голуэи. Измерения проводились за 24 часа до и спустя 24 часа после внесения изменений, направленных на повышение энергоэффективности жилья. В каждом доме были зафиксированы уровни пяти загрязняющих газов, а также температура и влажность.

В ходе эксперимента жителей домов попросили зафиксировать свои типичные бытовые действия, а также методы отопления и вентиляции, включая такие активности, как приготовление пищи, открытие окон, использование свечей и уборка. Результаты показали, что использование свечей, курение и закрытие вентиляционных отверстий значительно увеличивают уровень углекислого газа в домах.

Исследования показывают, что при горении свечей и курительных изделий в воздух выбрасывается значительное количество твёрдых частиц. Одна из недавних публикаций в Daily Mail информирует о том, что при сжигании одинакового веса сигарет и ароматических свечей последние выделяют в четыре раза больше частиц.

Специалисты рекомендуют использовать свечи в помещениях с хорошей вентиляцией или возле открытого окна, чтобы минимизировать их потенциально вредное влияние на здоровье. Во время Рождественского сезона многие наслаждаются запахами печеного имбирного печенья, хвои и пряностей, однако некоторые исследования указывают на то, что ароматы, исходящие от свечей, могут причинять серьезный вред организму.

Уточнения

Бронхит — заболевание нижних дыхательных путей, характеризующееся воспалением слизистой оболочки бронхов — хрящевых труб, идущих от трахеи к лёгочным альвеолам.

Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома, разг. рак лёгких) — злокачественное новообразование лёгкого, происходящее из эпителиальной ткани бронхов различного калибра. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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