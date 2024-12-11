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Что такое кардиоаспирин и когда его использовать?

2:49
Здоровье

Кардиаспирин, широко используемый в медицинской практике, является одним из самых известных и применяемых препаратов. Он содержит ацетилсалициловую кислоту, как и обычный аспирин, и назначается для профилактической терапии, направленной на предотвращение потенциально опасных тромбообразований, таких как инфаркт и инсульт. Врачи назначают его в низких дозировках — от 75 до 160 мг, чтобы не нанести вред организму, но при этом снизить риск образования опасных тромбов за счёт агрегации тромбоцитов.

врач
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врач

Механизм действия кардиаспирина

Кардиаспирин обладает уникальной способностью ингибировать циклооксигеназу — фермент, присутствующий в тромбоцитах, который способствует их агрегации под действием тромбоксана A2, приводя к образованию потенциально опасных тромбов. Кроме того, этот препарат имеет гастропротекторное покрытие, что позволяет минимизировать негативное воздействие на желудочно-кишечный тракт. Кардиаспирин становится важным инструментом в руках врачей для снижения рисков сердечно-сосудистых заболеваний и сохранения здоровья пациентов.

Однако были выявлены и некоторые побочные эффекты, начиная от простейшей изжоги и заканчивая тошнотой и рвотой.

"Препарат особенно важен в рамках вторичной профилактики для людей, уже перенесших сердечно-сосудистые заболевания. В частности, речь идет о пациентах с перенесенным инфарктом миокарда, инсультом или транзиторной ишемической атакой, а также страдающих от периферической артериальной болезни, например, в области ног или сонных артерий", — сообщает Валентина Мантовани, кардиолог Центра медицинского обслуживания Висконти в Милане.

Как принимать кардиоаспирин

Кардиоаспирин следует принимать только по назначению врача, и во время лечения необходимо постоянно находиться под наблюдением, так как всегда существует риск спонтанного кровотечения. Доктор Мантуани рекомендует принимать препарат только после основного приема пищи, на сытый желудок. Также важно обратить внимание на возможные взаимодействия с другими лекарственными средствами, такими как антикоагулянты, нестероидные противовоспалительные препараты и некоторые антидепрессанты, сообщает издание ilgiornale.

Другие применения препарата

Это лекарственное средство также показывает себя эффективным в профилактике рака толстого кишечника.

Исследование было проведено группой учёных из Генеральной больницы Массачусетса и Гарвардского университета, которые наблюдали за группой из 95 тысяч человек в течение трёх лет.

Уточнения

Ацетилсалици́ловая кислота́ (разг. аспири́н; лат. Acidum acetylsalicylicum) — лекарственное средство, оказывающее обезболивающее, жаропонижающее, противовоспалительное действие.

Инфа́ркт (лат. infarcire «начинять, набивать») — омертвление (некроз) органа или ткани вследствие острого недостатка кровоснабжения. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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