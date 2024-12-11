Ваш кашель может быть смертельно опасным: борьба с бронхитом

2:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бронхит — это воспаление бронхов, дыхательных путей, доставляющих воздух в легкие. Он может быть острым или хроническим, каждый из которых имеет свои особенности, рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка больна

Острый бронхит

Острый бронхит часто развивается на фоне вирусных инфекций, таких как простуда или грипп. Основные симптомы включают:

Кашель : сначала сухой, затем с выделением мокроты.

: сначала сухой, затем с выделением мокроты. Повышенная температура тела : обычно незначительное повышение.

: обычно незначительное повышение. Общее недомогание: слабость, утомляемость.

Обычно острый бронхит проходит в течение нескольких недель и не вызывает длительных последствий.

Хронический бронхит

Хронический бронхит характеризуется длительным воспалением бронхов и является частью хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Симптомы включают:

Постоянный кашель : с выделением мокроты, особенно по утрам.

: с выделением мокроты, особенно по утрам. Одышка : усиливающаяся при физической нагрузке.

: усиливающаяся при физической нагрузке. Частые инфекции дыхательных путей: обострения несколько раз в год.

Основной причиной хронического бронхита является курение, но также влияют загрязнение воздуха и вредные условия труда.

Обструктивный бронхит

Обструктивный бронхит сопровождается сужением бронхов, что затрудняет дыхание. Симптомы схожи с хроническим бронхитом, но одышка и затрудненное дыхание выражены сильнее.

Бронхит у детей

У детей бронхит часто развивается после вирусных инфекций. Симптомы включают кашель, хрипы и затрудненное дыхание. Важно своевременно обратиться к врачу, чтобы предотвратить осложнения.

Лечение бронхита

Лечение зависит от типа бронхита и включает:

Покой и обильное питье : помогают организму бороться с инфекцией.

: помогают организму бороться с инфекцией. Отхаркивающие средства : облегчают выведение мокроты.

: облегчают выведение мокроты. Бронхолитики : расширяют бронхи и облегчают дыхание.

: расширяют бронхи и облегчают дыхание. Антибиотики: применяются только при бактериальной инфекции.

При хроническом бронхите важно отказаться от курения и избегать факторов, ухудшающих состояние.

Профилактика бронхита

Отказ от курения: снижает риск развития хронического бронхита.

Избегание загрязненного воздуха: уменьшает воздействие раздражающих веществ.

Вакцинация: прививки от гриппа и пневмонии помогают предотвратить инфекции, ведущие к бронхиту.

Своевременное обращение к врачу и соблюдение рекомендаций помогут избежать осложнений и сохранить здоровье дыхательной системы, сообщает URA.RU.

Уточнения

Бронхит (лат. bronchitis, от бронх + -itis - воспаление) — заболевание нижних дыхательных путей, характеризующееся воспалением слизистой оболочки бронхов — хрящевых труб, идущих от трахеи к лёгочным альвеолам.

