Ваш кашель может быть смертельно опасным: борьба с бронхитом

Бронхит — это воспаление бронхов, дыхательных путей, доставляющих воздух в легкие. Он может быть острым или хроническим, каждый из которых имеет свои особенности, рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.
Острый бронхит часто развивается на фоне вирусных инфекций, таких как простуда или грипп. Основные симптомы включают:
Обычно острый бронхит проходит в течение нескольких недель и не вызывает длительных последствий.
Хронический бронхит характеризуется длительным воспалением бронхов и является частью хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Симптомы включают:
Основной причиной хронического бронхита является курение, но также влияют загрязнение воздуха и вредные условия труда.
Обструктивный бронхит сопровождается сужением бронхов, что затрудняет дыхание. Симптомы схожи с хроническим бронхитом, но одышка и затрудненное дыхание выражены сильнее.
У детей бронхит часто развивается после вирусных инфекций. Симптомы включают кашель, хрипы и затрудненное дыхание. Важно своевременно обратиться к врачу, чтобы предотвратить осложнения.
При хроническом бронхите важно отказаться от курения и избегать факторов, ухудшающих состояние.
Своевременное обращение к врачу и соблюдение рекомендаций помогут избежать осложнений и сохранить здоровье дыхательной системы, сообщает URA.RU.
Бронхит (лат. bronchitis, от бронх + -itis - воспаление) — заболевание нижних дыхательных путей, характеризующееся воспалением слизистой оболочки бронхов — хрящевых труб, идущих от трахеи к лёгочным альвеолам.
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