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Ваш кашель может быть смертельно опасным: борьба с бронхитом

2:47
Здоровье

Бронхит — это воспаление бронхов, дыхательных путей, доставляющих воздух в легкие. Он может быть острым или хроническим, каждый из которых имеет свои особенности, рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

Девушка больна
Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка больна

Острый бронхит

Острый бронхит часто развивается на фоне вирусных инфекций, таких как простуда или грипп. Основные симптомы включают:

  • Кашель: сначала сухой, затем с выделением мокроты.
  • Повышенная температура тела: обычно незначительное повышение.
  • Общее недомогание: слабость, утомляемость.

Обычно острый бронхит проходит в течение нескольких недель и не вызывает длительных последствий.

Хронический бронхит

Хронический бронхит характеризуется длительным воспалением бронхов и является частью хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Симптомы включают:

  • Постоянный кашель: с выделением мокроты, особенно по утрам.
  • Одышка: усиливающаяся при физической нагрузке.
  • Частые инфекции дыхательных путей: обострения несколько раз в год.

Основной причиной хронического бронхита является курение, но также влияют загрязнение воздуха и вредные условия труда.

Обструктивный бронхит

Обструктивный бронхит сопровождается сужением бронхов, что затрудняет дыхание. Симптомы схожи с хроническим бронхитом, но одышка и затрудненное дыхание выражены сильнее.

Бронхит у детей

У детей бронхит часто развивается после вирусных инфекций. Симптомы включают кашель, хрипы и затрудненное дыхание. Важно своевременно обратиться к врачу, чтобы предотвратить осложнения.

Лечение бронхита

Лечение зависит от типа бронхита и включает:

  • Покой и обильное питье: помогают организму бороться с инфекцией.
  • Отхаркивающие средства: облегчают выведение мокроты.
  • Бронхолитики: расширяют бронхи и облегчают дыхание.
  • Антибиотики: применяются только при бактериальной инфекции.

При хроническом бронхите важно отказаться от курения и избегать факторов, ухудшающих состояние.

Профилактика бронхита

  • Отказ от курения: снижает риск развития хронического бронхита.
  • Избегание загрязненного воздуха: уменьшает воздействие раздражающих веществ.
  • Вакцинация: прививки от гриппа и пневмонии помогают предотвратить инфекции, ведущие к бронхиту.

Своевременное обращение к врачу и соблюдение рекомендаций помогут избежать осложнений и сохранить здоровье дыхательной системы, сообщает URA.RU.

Уточнения

Бронхит (лат. bronchitis, от бронх + -itis - воспаление) — заболевание нижних дыхательных путей, характеризующееся воспалением слизистой оболочки бронхов — хрящевых труб, идущих от трахеи к лёгочным альвеолам.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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