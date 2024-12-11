Секрет военных: как засыпать мгновенно в любых условиях

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1:42
Здоровье

В последнее время в интернете набирает популярность техника быстрого засыпания под названием "4-7-8". Этот метод, разработанный доктором Эндрю Вейлом, обещает помочь уснуть менее чем за минуту.

Кровать
Фото: unsplash.com by Bastien Jaillot bastnic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кровать

Техника "4-7-8" включает следующие шаги:

  • Вдох: вдыхайте через нос, считая до четырех.
  • Задержка дыхания: удерживайте дыхание на семь секунд.
  • Выдох: медленно выдыхайте через рот в течение восьми секунд.

Повторите этот цикл несколько раз. Считается, что такая последовательность дыхания способствует расслаблению нервной системы и быстрому засыпанию.

Научное обоснование

Метод "4-7-8" основан на древних дыхательных практиках, используемых в медитации. Он помогает снизить уровень стресса и тревожности, замедляя сердечный ритм и способствуя расслаблению мышц. Регулярная практика этой техники может улучшить качество сна и облегчить процесс засыпания.

Дополнительные рекомендации для улучшения сна

  • Создайте комфортную обстановку: обеспечьте тишину, темноту и оптимальную температуру в спальне.
  • Избегайте стимуляторов: не употребляйте кофеин и алкоголь перед сном.
    Установите режим сна: ложитесь и вставайте в одно и то же время ежедневно.
  • Ограничьте использование гаджетов: за час до сна откажитесь от экранов, чтобы не подавлять выработку мелатонина.
  • Применение техники "4-7-8" в сочетании с этими рекомендациями может значительно улучшить качество вашего сна.

Уточнения

Медита́ция (лат. meditatio - "размышление") — ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений (или в силу иных причин).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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