Секрет военных: как засыпать мгновенно в любых условиях

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последнее время в интернете набирает популярность техника быстрого засыпания под названием "4-7-8". Этот метод, разработанный доктором Эндрю Вейлом, обещает помочь уснуть менее чем за минуту.

Фото: unsplash.com by Bastien Jaillot bastnic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кровать

Техника "4-7-8" включает следующие шаги:

Вдох: вдыхайте через нос, считая до четырех.

Задержка дыхания: удерживайте дыхание на семь секунд.

Выдох: медленно выдыхайте через рот в течение восьми секунд.

Повторите этот цикл несколько раз. Считается, что такая последовательность дыхания способствует расслаблению нервной системы и быстрому засыпанию.

Научное обоснование

Метод "4-7-8" основан на древних дыхательных практиках, используемых в медитации. Он помогает снизить уровень стресса и тревожности, замедляя сердечный ритм и способствуя расслаблению мышц. Регулярная практика этой техники может улучшить качество сна и облегчить процесс засыпания.

Дополнительные рекомендации для улучшения сна

Создайте комфортную обстановку: обеспечьте тишину, темноту и оптимальную температуру в спальне.

Избегайте стимуляторов: не употребляйте кофеин и алкоголь перед сном.

Установите режим сна: ложитесь и вставайте в одно и то же время ежедневно.

Установите режим сна: ложитесь и вставайте в одно и то же время ежедневно. Ограничьте использование гаджетов: за час до сна откажитесь от экранов, чтобы не подавлять выработку мелатонина.

Применение техники "4-7-8" в сочетании с этими рекомендациями может значительно улучшить качество вашего сна.

Уточнения

Медита́ция (лат. meditatio - "размышление") — ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений (или в силу иных причин).

