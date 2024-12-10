Набрать лишний вес за ночь реально: фитнес-тренер назвал шесть причин

Тот вес, который вас пугает по утрам, чаще всего не является жиром. За одну ночь можно легко поправиться. О причинах этого рассказал фитнес-тренер Андрей Семешов.
На это могут повлиять:
Избыточное потребление соли задерживает жидкость в организме. Чтобы избежать этого, постарайтесь отказаться от солёной еды во время ужина.
Сахар, как и соль, задерживает жидкость и приводит к "лишним" килограммам.
Непереносимость яиц, глютена, сои, молока может вызвать вздутие живота и задержку жидкости. Чтобы этого не происходило, необходимо исключить определённые продукты из рациона.
Горячительные напитки приводят к обезвоживанию, что тоже задерживает жидкость в теле.
Если после жёстких ограничений в еде вы резко вернётесь к вредной пище, тело может начать активно накапливать доступный жир. Чтобы избежать этого, стоит осторожно выбирать диету.
Женщины набирают "водный" вес примерно за пять дней до начала цикла. Задержка жидкости недолговечна, но лишние килограммы на весах не исключены. Через несколько дней вес придёт в норму.
Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?