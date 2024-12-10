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Набрать лишний вес за ночь реально: фитнес-тренер назвал шесть причин

1:24
Здоровье

Тот вес, который вас пугает по утрам, чаще всего не является жиром. За одну ночь можно легко поправиться. О причинах этого рассказал фитнес-тренер Андрей Семешов.

Весы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Весы

На это могут повлиять:

Солёная пища

Избыточное потребление соли задерживает жидкость в организме. Чтобы избежать этого, постарайтесь отказаться от солёной еды во время ужина.

Большое количество углеводов

Сахар, как и соль, задерживает жидкость и приводит к "лишним" килограммам.

Непереваренная пища

Непереносимость яиц, глютена, сои, молока может вызвать вздутие живота и задержку жидкости. Чтобы этого не происходило, необходимо исключить определённые продукты из рациона.

Алкоголь

Горячительные напитки приводят к обезвоживанию, что тоже задерживает жидкость в теле.

Строгая диета

Если после жёстких ограничений в еде вы резко вернётесь к вредной пище, тело может начать активно накапливать доступный жир. Чтобы избежать этого, стоит осторожно выбирать диету.

Предменструальный синдром

Женщины набирают "водный" вес примерно за пять дней до начала цикла. Задержка жидкости недолговечна, но лишние килограммы на весах не исключены. Через несколько дней вес придёт в норму.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Николаев Николай
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