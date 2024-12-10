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Как не превратиться в монстра? Это случится с телом, если часто переедать

1:28
Здоровье

Переедание — это чрезмерное потребление пищи, то есть большего количества калорий, чем нужно, и, как правило, больших порций. Из-за этого человек становится некомфортно сытым. Что произойдет если регулярно так переедать?

Толстая женщина на пляже
Фото: commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Толстая женщина на пляже

Кандидат биологических наук Ольга Борисова, слова которой приводит "Чемпионат", рассказала, что люди, которые регулярно переедают, как правило, едят, когда не голодны, и могут есть в одиночестве, потому что стесняются размеров своих порций.

Эти люди могут проводить много времени, думая о своём следующем поедании пищи.

"Переедание заставляет желудок расширяться, чтобы приспособиться к большому количеству пищи. Расширенный желудок давит на другие органы, вызывая дискомфорт. А он может принимать форму чувства усталости, провоцировать вялость или сонливость", — отметила эксперт.

Слишком большое количество еды заставляет органы работать сильнее. Они выделяют дополнительные гормоны и ферменты для её расщепления.

Частое переедание может привести к избыточному весу или ожирению. Это увеличивает риск метаболического синдрома.

Также это может повлиять на пищеварительную систему. Со временем процесс пищеварения замедляется, а значит, пища, которую вы едите, будет оставаться в желудке ещё дольше и с большей вероятностью превратится в жир.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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