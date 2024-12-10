Как не превратиться в монстра? Это случится с телом, если часто переедать

Переедание — это чрезмерное потребление пищи, то есть большего количества калорий, чем нужно, и, как правило, больших порций. Из-за этого человек становится некомфортно сытым. Что произойдет если регулярно так переедать?
Кандидат биологических наук Ольга Борисова, слова которой приводит "Чемпионат", рассказала, что люди, которые регулярно переедают, как правило, едят, когда не голодны, и могут есть в одиночестве, потому что стесняются размеров своих порций.
Эти люди могут проводить много времени, думая о своём следующем поедании пищи.
"Переедание заставляет желудок расширяться, чтобы приспособиться к большому количеству пищи. Расширенный желудок давит на другие органы, вызывая дискомфорт. А он может принимать форму чувства усталости, провоцировать вялость или сонливость", — отметила эксперт.
Слишком большое количество еды заставляет органы работать сильнее. Они выделяют дополнительные гормоны и ферменты для её расщепления.
Частое переедание может привести к избыточному весу или ожирению. Это увеличивает риск метаболического синдрома.
Также это может повлиять на пищеварительную систему. Со временем процесс пищеварения замедляется, а значит, пища, которую вы едите, будет оставаться в желудке ещё дольше и с большей вероятностью превратится в жир.
Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
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