В Петербурге хотят запретить бесплатные аборты

В Санкт-Петербурге решается вопрос о том, чтобы убрать аборт из перечня услуг, предоставляемых по полису ОМС.
Такой вопрос уже обсуждался в рамках заседания Всемирного русского народного собора, тогда эта идея была поддержана патриархом Кириллом.
Сейчас этот вопрос прорабатывается в правительстве Петербурга, об этом сообщил председатель Комитета по здравоохранению Юрий Шишкин, пишет Петербург2.
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