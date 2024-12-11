В Петербурге хотят запретить бесплатные аборты

0:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Санкт-Петербурге решается вопрос о том, чтобы убрать аборт из перечня услуг, предоставляемых по полису ОМС.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мать с младенцем

Такой вопрос уже обсуждался в рамках заседания Всемирного русского народного собора, тогда эта идея была поддержана патриархом Кириллом.

Сейчас этот вопрос прорабатывается в правительстве Петербурга, об этом сообщил председатель Комитета по здравоохранению Юрий Шишкин, пишет Петербург2.

Уточнения

Медицинское страхование — форма страхования здоровья человека, которая покрывает часть расходов, вызванных страховым случаем, консультацией с врачом или иные расходы на медицинские услуги посредством регулярного совместного вложения средств в общий фонд.

