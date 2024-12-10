Сколько и когда необходимо пить воды

Действительно ли человеку нужно выпивать по восемь стаканов воды в день — или это миф?
Профессор физиологии окружающей среды Льюис Хэлси из Университета Рохэмптона утверждает, что количество воды, которое необходимо каждому человеку, различно. Всё зависит от комплекции человека, места проживания, состояния здоровья, возраста и ряда других факторов.
"Пейте, когда вы испытываете жажду", — говорит Хэлси.
Единственное исключение — это пожилые люди.
На самом деле, в состоянии покоя пить больше литра в час может быть даже вредно для здоровья, уверена эксперт.
Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.
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