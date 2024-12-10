Почему ходьба так полезна?

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин рассказал, в чём секрет пользы обычной ходьбы.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mountaineering_Man_Trail_Path_Mountains.jpg by Hermann Mountaineering Man Trail Path Mountains

"Секрет кроется в клеточной биологии нашего организма. Дело в том, что клетки организма постоянно изнашиваются. Чтобы мы не умерли, они должны регулярно обновляться. То есть на место тех, что отработали и подлежат утилизации, должны прийти новые. Откуда они берутся? Из костного мозга", - заявил он.

Это относится и к внутренними органами.

По словам эксперта, больше всего костного мозга находится в костях таза и ног, и когда человек ходит, то улучшается снабжение кислородом и питательными веществами клеток костного мозга, давая им возможность размножаться.

ВОЗ заявило, что недостаток ходьбы является причиной развития гипертонии, атеросклероза и диабета второго типа.

В целом, для того, чтобы снизить риски развития хронических заболеваний, полезно любое время ходьбы. Желательно выходить гулять перед сном хотя бы полчаса. Особенно полезно больше ходить после 40 лет, передаёт aif.ru.

Уточнения

Костный мозг (лат medulla ossium) — мягкая ткань внутренней полости кости. У людей в костном мозге происходит гемопоэз. Костный мозг составляет в среднем 4 % массы тела человека.



Стволовы́е кле́тки — недифференцированные (незрелые) клетки, имеющиеся у многих видов многоклеточных организмов.

