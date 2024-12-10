Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Генетика сна и кошачья любовь к отдыху
Не выбрасывайте старые ковры! 5 идей, как их использовать в доме
Ядовитые растения, которых стоит остерегаться: олеандр на первом месте
Актёр Кевин Костнер соблазнил местную молодую девушку во время съёмок
Секретный соус для идеальных пельменей: готовим быстро и вкусно
Это удобрение вам не помощник, если хотите посадить укроп
Превышение на 10 км/ч: миф о безопасности, который может стоить жизни
Глобальное потепление ставит под угрозу морскую экосистему
Создание волшебства зимнего сада: что посадить в декабре

Почему ходьба так полезна?

1:13
Здоровье

Врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин рассказал, в чём секрет пользы обычной ходьбы.

Mountaineering Man Trail Path Mountains
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mountaineering_Man_Trail_Path_Mountains.jpg by Hermann
Mountaineering Man Trail Path Mountains

"Секрет кроется в клеточной биологии нашего организма. Дело в том, что клетки организма постоянно изнашиваются. Чтобы мы не умерли, они должны регулярно обновляться. То есть на место тех, что отработали и подлежат утилизации, должны прийти новые. Откуда они берутся? Из костного мозга", - заявил он.

Это относится и к внутренними органами.

По словам эксперта, больше всего костного мозга находится в костях таза и ног, и когда человек ходит, то улучшается снабжение кислородом и питательными веществами клеток костного мозга, давая им возможность размножаться.

ВОЗ заявило, что недостаток ходьбы является причиной развития гипертонии, атеросклероза и диабета второго типа.

В целом, для того, чтобы снизить риски развития хронических заболеваний, полезно любое время ходьбы. Желательно выходить гулять перед сном хотя бы полчаса. Особенно полезно больше ходить после 40 лет, передаёт aif.ru.

Уточнения

Костный мозг (лат  medulla ossium) — мягкая ткань внутренней полости кости. У людей в костном мозге происходит гемопоэз. Костный мозг составляет в среднем 4 % массы тела человека.

Стволовы́е кле́тки — недифференцированные (незрелые) клетки, имеющиеся у многих видов многоклеточных организмов.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Семенов Алексей
Специализируется на диагностике и лечении болей в области суставов, позвоночника, спины, стоп, головных болей, заболеваний внутренних органов, остеохондроза позвоночника, плечелопаточных периартритов, радикулита, реабилитации и восстановлении пациентов, перенесших сложные заболевания, травмы, страдающих нарушением функционирования определенных систем организма или с наличием врожденных патологий развития.
Обсудить
Сейчас читают
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Экономика и бизнес
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе Аудио 
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие
Красота и стиль
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие Аудио 
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Наука и техника
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса Аудио 
Популярное
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе

Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?

Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
БМПТ Терминатор. Огневая мощь для танковых подразделений закончилась? Дмитрий Плотников Освобождение Покровска даст возможность ДНР значительно пополнить свой бюджет Любовь Степушова Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина
Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Последние материалы
Создание волшебства зимнего сада: что посадить в декабре
Секреты экономии для владельцев животных
Правда об алкоголе: каждый бокал повышает риск рака
Лучшие способы сочетания кардио и силовых тренировок для идеального тела
Какие блюда понравятся символу 2025 года — Зеленой Змее
Юрия Лозу поразила хитрая коррупционная схема
Почему ходьба так полезна?
Несколько слоёв или лыжный костюм — что думают россияне по поводу зимней одежды
Рассказываем как посадить клематис, чтобы он радовал многие годы
Праздничный картофель со сливками: гости будут в восторге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.