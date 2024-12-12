Кардиолог предупредил о рисках для сердца при резких изменениях температуры

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Резкие перепады температуры могут негативно сказаться на здоровье людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врач-кардиолог Андрей Лебедев предупреждает о возможных последствиях для таких пациентов.

Фото: commons.wikimedia.org by Dargaud, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Замерзшее лицо

При изменении температуры окружающей среды человеческий организм испытывает стресс, и это может привести к обострению сердечно-сосудистых заболеваний.

В группе риска находятся пожилые люди, дети, пациенты с ожирением, вредными привычками, хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, предупреждает Газета.Ru.

Перепады температуры вызывают нарушение адаптации организма, что может привести к повышению артериального давления, гипертоническим кризам, приступам стенокардии, аритмии, инфарктам миокарда и инсультам.

Для снижения риска необходимо следить за прогнозом погоды, консультироваться с лечащим врачом и соблюдать рекомендации специалиста.

Уточнения

Температура воздуха — один из термодинамических параметров состояния атмосферы.

