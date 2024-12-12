Кардиолог предупредил о рисках для сердца при резких изменениях температуры

Резкие перепады температуры могут негативно сказаться на здоровье людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врач-кардиолог Андрей Лебедев предупреждает о возможных последствиях для таких пациентов.
При изменении температуры окружающей среды человеческий организм испытывает стресс, и это может привести к обострению сердечно-сосудистых заболеваний.
В группе риска находятся пожилые люди, дети, пациенты с ожирением, вредными привычками, хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, предупреждает Газета.Ru.
Перепады температуры вызывают нарушение адаптации организма, что может привести к повышению артериального давления, гипертоническим кризам, приступам стенокардии, аритмии, инфарктам миокарда и инсультам.
Для снижения риска необходимо следить за прогнозом погоды, консультироваться с лечащим врачом и соблюдать рекомендации специалиста.
Температура воздуха — один из термодинамических параметров состояния атмосферы.
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