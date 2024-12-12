Наваристые супы и крепкие мясные бульоны могут навредить трём категориям людей

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мясные бульоны и супы на их основе могут быть опасными для здоровья некоторых людей.

Фото: commons.wikimedia.org by Paulnasca, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Суп

Врач-диетолог Марьяна Джутова предупреждает, что крепкие мясные бульоны противопоказаны людям с подагрой, мочекаменной болезнью и проблемами с сердцем. Такие супы содержат пурины, способствующие отложению солей в суставах, и могут негативно влиять на работу сердца и почек.

Врач считает, что супы могут быть полезны как часть рациона, но не могут полностью заменить все приёмы пищи. Для поддержания здоровья организму необходимы твёрдые продукты, которые способствуют нормальной работе желудка и кишечника, сообщает Газета.Ru.

Однако супы могут быть частью здорового рациона, если они приготовлены на лёгком мясном или овощном бульоне. Овощные супы и супы из сельдерея полезны для снижения веса, так как сельдерей имеет отрицательную калорийность и богат витаминами.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

