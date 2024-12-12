Блокировки аниме-ресурсов в России вызывают обратный эффект: борьба с ветряными мельницами

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В связи с действиями Роскомнадзора, ограничившего доступ к популярным онлайн-библиотекам аниме, таким как Jutsu, AnimeGO и YummiAnime, российские пользователи столкнулись с проблемами при просмотре новых серий и фильмов этого жанра.

Фото: wikimedia.org by Kentasaku135 is licensed under Commons, the free media repository Девушка на крыше

Председатель совета фонда развития цифровой экономики и владелец компании LiveInternet Герман Клименко в разговоре с Ньюсинфо высказал своё мнение о блокировках контента в России.

Он отметил, что проблема часто связана не с самим аниме, а с его отдельными жанрами, содержащими запрещённые в России элементы, которые могут расцениваться как порнографические.

Клименко также выразил сомнение в эффективности запретов, так как они вызывают появление альтернативных ресурсов и подрывают доверие молодёжи к государственным институтам.

"Запреты вызывают обратный эффект. Если ресурс заблокирован, молодежь быстро находит альтернативные сайты. Контента в интернете огромное количество, и полностью блокировать его невозможно. Это напоминает борьбу с ветряными мельницами — вместо одного заблокированного ресурса тут же появляется другой", — отметил Клименко.

Эксперт предложил использовать просвещение и разъяснительную работу вместо тотальных блокировок, чтобы предпринимаемые меры девали результаты, а не были бесполезными.

Уточнения

Аниме́ ([ɐnʲɪ'mɛ] ср., нескл., яп. [anʲime], от англ. animation — «анимация») — японская мультипликация.



Сайт или веб-сайт (от англ. website: web — «паутина, сеть» и site — дословно — «место, сегмент, часть в сети»), также веб-узел, — одна или несколько логически связанных между собой веб-страниц; также место расположения контента сервера.

