Микропластик в еде: миф или реальная опасность

Онколог Евгений Черемушкин рассказал о рисках, связанных с повторным использованием пластиковых контейнеров.
По словам врача, при нагревании некоторые виды пластика выделяют токсичные вещества, которые могут негативно воздействовать на организм. Хотя существуют материалы, разрешенные для многократного применения, их использование в быту лучше ограничить.
"Вы же не знаете, кто выпустил этот пластик, какие в нем компоненты, пригоден ли он для повторного использования", — отметил Черемушкин.
Отдельное внимание врач уделил микропластику, который может попадать в еду из контейнеров.
Черемушкин уточнил, что, хотя микропластик широко распространен в окружающей среде, он пока считается менее опасным, чем другие факторы, такие как курение и электромагнитное излучение.
"Микропластик инертен. Пока не доказано, что он включился в геном, запустил какие-то мутации и процесс опухолевого роста", — подчеркнул он.
Другой онколог, Александр Серяков, обратил внимание на роль ожирения в развитии рака кишечника.
Жировая ткань людей с избыточным весом накапливает цитокины, которые провоцируют воспаление и создают среду для опухолевого роста.
Чтобы минимизировать риски для здоровья, лучше избегать повторного использования пластиковых контейнеров, особенно при их нагревании.
Стеклянные или керамические емкости — безопасная альтернатива, способная защитить вашу еду от вредных веществ.
Забота о своем здоровье начинается с простых решений, которые помогут избежать влияния токсинов и сохранить организм в безопасности.
Микропластик - мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.
Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?