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Микропластик в еде: миф или реальная опасность

2:13
Здоровье

Онколог Евгений Черемушкин рассказал о рисках, связанных с повторным использованием пластиковых контейнеров.

Контейнер
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
Контейнер

По словам врача, при нагревании некоторые виды пластика выделяют токсичные вещества, которые могут негативно воздействовать на организм. Хотя существуют материалы, разрешенные для многократного применения, их использование в быту лучше ограничить.

"Вы же не знаете, кто выпустил этот пластик, какие в нем компоненты, пригоден ли он для повторного использования", — отметил Черемушкин.

Риски микропластика

Отдельное внимание врач уделил микропластику, который может попадать в еду из контейнеров.

Черемушкин уточнил, что, хотя микропластик широко распространен в окружающей среде, он пока считается менее опасным, чем другие факторы, такие как курение и электромагнитное излучение.

"Микропластик инертен. Пока не доказано, что он включился в геном, запустил какие-то мутации и процесс опухолевого роста", — подчеркнул он.

Советы по использованию пластиковых контейнеров

  • Не нагревайте еду в контейнерах: Особенно это касается моделей без специальной маркировки.
  • Избегайте повторного использования: Даже если контейнер выглядит пригодным для этого.
  • Выбирайте альтернативы: Используйте стеклянные или керамические емкости для хранения и разогрева пищи.

Связь ожирения с онкологическими заболеваниями

Другой онколог, Александр Серяков, обратил внимание на роль ожирения в развитии рака кишечника.

Жировая ткань людей с избыточным весом накапливает цитокины, которые провоцируют воспаление и создают среду для опухолевого роста.

Чтобы минимизировать риски для здоровья, лучше избегать повторного использования пластиковых контейнеров, особенно при их нагревании.

Стеклянные или керамические емкости — безопасная альтернатива, способная защитить вашу еду от вредных веществ.

Забота о своем здоровье начинается с простых решений, которые помогут избежать влияния токсинов и сохранить организм в безопасности.

Уточнения

Микропластик - мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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