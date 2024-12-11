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Почему мы грызем ногти и как это отражается на здоровье

3:09
Здоровье

Грызть ногти — это не просто косметическая проблема, а вредная привычка, которая может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Грызение ногтей
Фото: Openverse by Dave Hamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Грызение ногтей

Постоянное механическое воздействие на ногтевую пластину и кожу вокруг пальцев вызывает их деформацию, ломкость, воспаления и инфекции. Более того, это также может повлиять на зубы и челюсти, вызывая повреждения эмали и дисфункции суставов.

Причины онихофагии

Онихофагия, как называют привычку грызть ногти, чаще всего возникает из-за:

  • Стресса и тревожности: Эмоциональные состояния подталкивают человека к действиям, которые помогают снять напряжение.
  • Скуки: В отсутствии активной занятости человек может бессознательно прибегать к этой привычке.
  • Психологических расстройств: Это может быть симптомом обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) или депрессии.
  • Наследственности: Склонность к онихофагии может передаваться генетически.

Влияние на здоровье

Грызение ногтей может:

  • Увеличить риск заражения инфекциями, включая гельминтоз.
  • Способствовать появлению воспалительных процессов, таких как паронихия.
  • Повредить зубы, вызывая микротрещины и ослабление эмали.
  • Отрицательно сказаться на состоянии кожи лица, так как постоянное прикосновение руками усиливает распространение бактерий.

Как перестать грызть ногти: пошаговый план

Осознать проблему

Признайте, что привычка грызть ногти вредит вашему здоровью и внешнему виду. Осознание — первый шаг к переменам.

Определить триггеры

Фиксируйте моменты, когда вы хотите грызть ногти. Это может быть стресс, скука или усталость. Избегайте таких ситуаций или ищите способы их контроля.

Найти альтернативу

Попробуйте отвлекающие занятия:

  • Мять антистрессовый мячик.
  • Использовать ручной эспандер.
  • Заняться вязанием, рисованием или другой мелкой моторикой.

Регулярно делать маникюр

Красивые ногти будут мотивировать вас сохранить их в хорошем состоянии.

Применять специальные средства

Используйте горький лак или аналогичные препараты, чтобы снизить желание тянуть пальцы в рот.

Учиться справляться со стрессом

Практикуйте медитацию, глубокое дыхание или йогу для снятия напряжения.

Искать поддержку

Сообщите о своей цели друзьям или семье. Они смогут напомнить вам о вредной привычке, если заметят, что вы грызете ногти.

Обратиться к специалисту

Если привычка связана с психоэмоциональными проблемами, когнитивно-поведенческая терапия поможет выработать эффективные механизмы контроля.

Восстановление ногтей после онихофагии

Прекратив грызть ногти, ухаживайте за ними, используя:

  • Укрепляющие лаки с витаминами.
  • Масла и кремы для увлажнения.
  • Продукты, богатые биотином, кальцием и железом.
  • Дайте ногтям время восстановиться и избегайте химических воздействий.

Уточнения

Онихофа́гия (от др.-греч. ὄνυξ «ноготь» + φαγεῖν «есть, пожирать») — психическое расстройство, выражающееся в навязчивом обкусывании ногтей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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