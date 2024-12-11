Почему мы грызем ногти и как это отражается на здоровье

Грызть ногти — это не просто косметическая проблема, а вредная привычка, которая может привести к серьезным последствиям для здоровья.
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Грызение ногтей
Постоянное механическое воздействие на ногтевую пластину и кожу вокруг пальцев вызывает их деформацию, ломкость, воспаления и инфекции. Более того, это также может повлиять на зубы и челюсти, вызывая повреждения эмали и дисфункции суставов.
Причины онихофагии
Онихофагия, как называют привычку грызть ногти, чаще всего возникает из-за:
Стресса и тревожности: Эмоциональные состояния подталкивают человека к действиям, которые помогают снять напряжение.
Скуки: В отсутствии активной занятости человек может бессознательно прибегать к этой привычке.
Психологических расстройств: Это может быть симптомом обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) или депрессии.
Наследственности: Склонность к онихофагии может передаваться генетически.
Влияние на здоровье
Грызение ногтей может:
Увеличить риск заражения инфекциями, включая гельминтоз.
Способствовать появлению воспалительных процессов, таких как паронихия.
Повредить зубы, вызывая микротрещины и ослабление эмали.
Отрицательно сказаться на состоянии кожи лица, так как постоянное прикосновение руками усиливает распространение бактерий.
Как перестать грызть ногти: пошаговый план
Осознать проблему
Признайте, что привычка грызть ногти вредит вашему здоровью и внешнему виду. Осознание — первый шаг к переменам.
Определить триггеры
Фиксируйте моменты, когда вы хотите грызть ногти. Это может быть стресс, скука или усталость. Избегайте таких ситуаций или ищите способы их контроля.
Найти альтернативу
Попробуйте отвлекающие занятия:
Мять антистрессовый мячик.
Использовать ручной эспандер.
Заняться вязанием, рисованием или другой мелкой моторикой.
Регулярно делать маникюр
Красивые ногти будут мотивировать вас сохранить их в хорошем состоянии.
Применять специальные средства
Используйте горький лак или аналогичные препараты, чтобы снизить желание тянуть пальцы в рот.
Учиться справляться со стрессом
Практикуйте медитацию, глубокое дыхание или йогу для снятия напряжения.
Искать поддержку
Сообщите о своей цели друзьям или семье. Они смогут напомнить вам о вредной привычке, если заметят, что вы грызете ногти.
Обратиться к специалисту
Если привычка связана с психоэмоциональными проблемами, когнитивно-поведенческая терапия поможет выработать эффективные механизмы контроля.
Восстановление ногтей после онихофагии
Прекратив грызть ногти, ухаживайте за ними, используя:
Укрепляющие лаки с витаминами.
Масла и кремы для увлажнения.
Продукты, богатые биотином, кальцием и железом.
Дайте ногтям время восстановиться и избегайте химических воздействий.
Уточнения
Онихофа́гия (от др.-греч. ὄνυξ «ноготь» + φαγεῖν «есть, пожирать») — психическое расстройство, выражающееся в навязчивом обкусывании ногтей.