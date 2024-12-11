Горчица — суперфуд или опасная приправа

3:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Горчица — это одна из самых популярных приправ в мире, приготовленная из семян одноименного растения. Она бывает нескольких видов: белая (английская), черная (дижонская) и сарептская, каждая со своим уникальным вкусом.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky горчица

Используют её как самостоятельную приправу, основу для соусов или компонент для маринадов. Уникальный жгучий вкус достигается за счёт эфирных масел, содержащихся в семенах.

Пищевая ценность горчицы

Одна порция горчицы (1 чайная ложка, около 5 г) содержит:

3 ккал: минимальная калорийность позволяет использовать её в диетах.

55 мг натрия: высокая солёность, особенно у дижонской горчицы.

Клетчатка, жиры и углеводы в незначительных количествах.

Это делает её идеальной низкокалорийной альтернативой майонезу и другим жирным соусам.

Полезные свойства горчицы

Содержит антиоксиданты:

Вещества, такие как синигрин и изотиоцианаты, обладают антибактериальными, противовоспалительными и даже противораковыми свойствами.

Богата витаминами и минералами:

Витамины B, A, E, D, кальций, калий, магний и фосфор поддерживают здоровье костей, сердца и иммунитета.

Улучшает пищеварение:

Стимулирует выработку ферментов, помогает усваивать питательные вещества.

Поддерживает здоровье кожи:

Уменьшает воспаления, ускоряет заживление ран, помогает при псориазе и дерматите.

Эффективна против бактерий и грибков:

Предотвращает размножение патогенных микроорганизмов.

Возможный вред горчицы

Горчица безопасна в малых количествах, но её чрезмерное употребление может вызвать:

Раздражение слизистой желудка и кишечника, особенно при гастрите и язвах.

Аллергические реакции, включая бронхоспазм у астматиков.

Нарушение работы щитовидной железы при чрезмерном употреблении сырых семян.

Терапевт Александр Лаврищев отмечает:

"Горчица не является панацеей. В народной медицине её применение основывалось на старинных заблуждениях, и современные исследования не подтверждают эффективность горчицы в лечении вирусных заболеваний".

Советы по выбору и хранению

Выбор горчицы: Ищите продукт с высоким содержанием натуральных ингредиентов, без искусственных добавок.

Хранение: После открытия держите горчицу в холодильнике, используя в течение 3-6 месяцев. При подсыхании добавьте немного воды или уксуса для восстановления консистенции.

Горчица — это уникальная приправа, которая не только добавляет блюдам пикантности, но и обладает множеством полезных свойств.

Однако её следует употреблять в умеренных количествах, чтобы избежать возможных побочных эффектов. Подбирая качественный продукт и правильно его храня, вы сможете наслаждаться всеми преимуществами горчицы, делая рацион разнообразнее и полезнее.

Уточнения

Столо́вая горчи́ца - приправа из семян растений семейства Капустные (горчицы белой (Sinapis alba), горчицы сарептской (Brassica juncea) и горчицы чёрной (Brassica nigra)).

