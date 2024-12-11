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Горчица — суперфуд или опасная приправа

3:13
Здоровье

Горчица — это одна из самых популярных приправ в мире, приготовленная из семян одноименного растения. Она бывает нескольких видов: белая (английская), черная (дижонская) и сарептская, каждая со своим уникальным вкусом.

горчица
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
горчица

Используют её как самостоятельную приправу, основу для соусов или компонент для маринадов. Уникальный жгучий вкус достигается за счёт эфирных масел, содержащихся в семенах.

Пищевая ценность горчицы

  • Одна порция горчицы (1 чайная ложка, около 5 г) содержит:
  • 3 ккал: минимальная калорийность позволяет использовать её в диетах.
  • 55 мг натрия: высокая солёность, особенно у дижонской горчицы.
  • Клетчатка, жиры и углеводы в незначительных количествах.

Это делает её идеальной низкокалорийной альтернативой майонезу и другим жирным соусам.

Полезные свойства горчицы

Содержит антиоксиданты:

Вещества, такие как синигрин и изотиоцианаты, обладают антибактериальными, противовоспалительными и даже противораковыми свойствами.

Богата витаминами и минералами:

Витамины B, A, E, D, кальций, калий, магний и фосфор поддерживают здоровье костей, сердца и иммунитета.

Улучшает пищеварение:

Стимулирует выработку ферментов, помогает усваивать питательные вещества.

Поддерживает здоровье кожи:

Уменьшает воспаления, ускоряет заживление ран, помогает при псориазе и дерматите.

Эффективна против бактерий и грибков:

Предотвращает размножение патогенных микроорганизмов.

Возможный вред горчицы

Горчица безопасна в малых количествах, но её чрезмерное употребление может вызвать:

  • Раздражение слизистой желудка и кишечника, особенно при гастрите и язвах.
  • Аллергические реакции, включая бронхоспазм у астматиков.
  • Нарушение работы щитовидной железы при чрезмерном употреблении сырых семян.

Терапевт Александр Лаврищев отмечает:

"Горчица не является панацеей. В народной медицине её применение основывалось на старинных заблуждениях, и современные исследования не подтверждают эффективность горчицы в лечении вирусных заболеваний".

Советы по выбору и хранению

Выбор горчицы: Ищите продукт с высоким содержанием натуральных ингредиентов, без искусственных добавок.

Хранение: После открытия держите горчицу в холодильнике, используя в течение 3-6 месяцев. При подсыхании добавьте немного воды или уксуса для восстановления консистенции.

Горчица — это уникальная приправа, которая не только добавляет блюдам пикантности, но и обладает множеством полезных свойств.

Однако её следует употреблять в умеренных количествах, чтобы избежать возможных побочных эффектов. Подбирая качественный продукт и правильно его храня, вы сможете наслаждаться всеми преимуществами горчицы, делая рацион разнообразнее и полезнее.

Уточнения

Столо́вая горчи́ца - приправа из семян растений семейства Капустные (горчицы белой (Sinapis alba), горчицы сарептской (Brassica juncea) и горчицы чёрной (Brassica nigra)).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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