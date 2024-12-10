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Первые симптомы ВИЧ: не пропустите предупреждающие знаки

4:00
Здоровье

С 1 декабря мир отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом, напоминая об актуальности проблемы вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Вирус
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
Вирус

Несмотря на годы исследований и усилий по информированию, вопросы о ВИЧ и СПИДе остаются предметом обсуждений, мифов и страхов.

В этой статье разберемся, чем они отличаются, как передается ВИЧ, какие меры профилактики наиболее эффективны и можно ли остановить эпидемию.

Различия между ВИЧ и СПИД

ВИЧ - это вирус, поражающий иммунные клетки организма, а СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) — это состояние, которое может развиться вследствие прогрессирования инфекции. СПИД проявляется на поздних стадиях ВИЧ, когда иммунитет человека практически не способен бороться с инфекциями.

Как передается ВИЧ

Основные способы заражения:

  • Половые контакты без презерватива.
  • Общие иглы, шприцы или нестерилизованное оборудование.
  • Передача вируса от матери к ребенку во время беременности или грудного вскармливания.

Слухи о передаче ВИЧ через рукопожатия, слюну или воздушно-капельным путем не соответствуют реальности.

Первые симптомы ВИЧ

На ранних стадиях симптомы могут напоминать простуду:

  • Жар и озноб.
  • Воспаление лимфоузлов.
  • Сыпь и першение в горле.
  • Усталость и головная боль.

Эти признаки быстро исчезают, что усложняет диагностику.

Лечение и профилактика

ВИЧ остается неизлечимым заболеванием, но современные антиретровирусные препараты позволяют эффективно подавлять вирус, предотвращая развитие СПИДа. Прием терапии пожизненный и требует строгого соблюдения графика.

Кто такие ВИЧ-отрицатели

Это люди, отрицающие существование ВИЧ или его связь со СПИДом. Большинство подобных идей базируются на недостоверных данных, давно опровергнутых учеными.

Эпидемия ВИЧ: миф или реальность

На глобальном уровне эпидемия ВИЧ остается серьезной проблемой. В России ежегодно выявляют новые случаи, но профилактика, своевременное лечение и использование презервативов могут значительно снизить уровень заражений.

Тест на ВИЧ

Единственный способ выявить ВИЧ — сдать анализ. Важно учитывать, что тестирование может быть анонимным и проводится бесплатно.

Постконтактная профилактика: что нужно знать

Если у человека произошел рискованный контакт с возможным носителем ВИЧ, существует возможность предотвратить развитие инфекции.

Для этого необходимо в течение 72 часов начать курс постконтактной профилактики — приема антиретровирусных препаратов, который длится 28 дней. Эти препараты подавляют вирус, не давая ему распространиться в организме.

Важно обратиться за консультацией в медицинское учреждение как можно раньше, поскольку эффективность профилактики снижается с каждой упущенной часом.

Однако, в России такие стандарты прописаны только для медиков, а для других групп лиц доступ к этим препаратам остается затрудненным.

Доконтактная профилактика: кому она необходима

Для людей, находящихся в группе риска (например, имеющих постоянные контакты с носителями ВИЧ), существует возможность доконтактной профилактики.

Это систематический прием антиретровирусных препаратов, снижающих вероятность заражения при контакте с вирусом. Она особенно актуальна для медицинских работников, партнеров ВИЧ-положительных людей или тех, кто подвергается другим факторам риска.

Тем не менее, прием таких препаратов требует регулярного медицинского наблюдения и сдачи анализов, чтобы исключить побочные эффекты и поддерживать их эффективность.

Уточнения

Ви́рус иммунодефици́та челове́ка (ВИЧ) — ретровирус из рода лентивирусов, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание — ВИЧ-инфекцию.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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