Первые симптомы ВИЧ: не пропустите предупреждающие знаки

4:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С 1 декабря мир отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом, напоминая об актуальности проблемы вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky Вирус

Несмотря на годы исследований и усилий по информированию, вопросы о ВИЧ и СПИДе остаются предметом обсуждений, мифов и страхов.

В этой статье разберемся, чем они отличаются, как передается ВИЧ, какие меры профилактики наиболее эффективны и можно ли остановить эпидемию.

Различия между ВИЧ и СПИД

ВИЧ - это вирус, поражающий иммунные клетки организма, а СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) — это состояние, которое может развиться вследствие прогрессирования инфекции. СПИД проявляется на поздних стадиях ВИЧ, когда иммунитет человека практически не способен бороться с инфекциями.

Как передается ВИЧ

Основные способы заражения:

Половые контакты без презерватива.

Общие иглы, шприцы или нестерилизованное оборудование.

Передача вируса от матери к ребенку во время беременности или грудного вскармливания.

Слухи о передаче ВИЧ через рукопожатия, слюну или воздушно-капельным путем не соответствуют реальности.

Первые симптомы ВИЧ

На ранних стадиях симптомы могут напоминать простуду:

Жар и озноб.

Воспаление лимфоузлов.

Сыпь и першение в горле.

Усталость и головная боль.

Эти признаки быстро исчезают, что усложняет диагностику.

Лечение и профилактика

ВИЧ остается неизлечимым заболеванием, но современные антиретровирусные препараты позволяют эффективно подавлять вирус, предотвращая развитие СПИДа. Прием терапии пожизненный и требует строгого соблюдения графика.

Кто такие ВИЧ-отрицатели

Это люди, отрицающие существование ВИЧ или его связь со СПИДом. Большинство подобных идей базируются на недостоверных данных, давно опровергнутых учеными.

Эпидемия ВИЧ: миф или реальность

На глобальном уровне эпидемия ВИЧ остается серьезной проблемой. В России ежегодно выявляют новые случаи, но профилактика, своевременное лечение и использование презервативов могут значительно снизить уровень заражений.

Тест на ВИЧ

Единственный способ выявить ВИЧ — сдать анализ. Важно учитывать, что тестирование может быть анонимным и проводится бесплатно.

Постконтактная профилактика: что нужно знать

Если у человека произошел рискованный контакт с возможным носителем ВИЧ, существует возможность предотвратить развитие инфекции.

Для этого необходимо в течение 72 часов начать курс постконтактной профилактики — приема антиретровирусных препаратов, который длится 28 дней. Эти препараты подавляют вирус, не давая ему распространиться в организме.

Важно обратиться за консультацией в медицинское учреждение как можно раньше, поскольку эффективность профилактики снижается с каждой упущенной часом.

Однако, в России такие стандарты прописаны только для медиков, а для других групп лиц доступ к этим препаратам остается затрудненным.

Доконтактная профилактика: кому она необходима

Для людей, находящихся в группе риска (например, имеющих постоянные контакты с носителями ВИЧ), существует возможность доконтактной профилактики.

Это систематический прием антиретровирусных препаратов, снижающих вероятность заражения при контакте с вирусом. Она особенно актуальна для медицинских работников, партнеров ВИЧ-положительных людей или тех, кто подвергается другим факторам риска.

Тем не менее, прием таких препаратов требует регулярного медицинского наблюдения и сдачи анализов, чтобы исключить побочные эффекты и поддерживать их эффективность.

Уточнения

Ви́рус иммунодефици́та челове́ка (ВИЧ) — ретровирус из рода лентивирусов, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание — ВИЧ-инфекцию.

