Цистит и его опасности: что нужно знать каждой женщине

Цистит — одно из самых распространённых воспалительных заболеваний мочевыводящих путей, чаще всего встречающееся у женщин.
Болезнь доставляет значительный дискомфорт, а при отсутствии правильного лечения может стать хронической и привести к серьёзным осложнениям.
Цистит чаще всего провоцируют бактерии, в частности, кишечная палочка. Однако существуют и другие причины:
Основные признаки цистита включают:
Если цистит переходит в хроническую форму, внутри мочевого пузыря может развиваться рубцовая ткань, нарушая его функции. Также существует риск осложнений, таких как пиелонефрит или суперинфекция.
Эффективное лечение начинается с диагностики. Обследование включает:
Основное лечение включает:
Особое внимание следует уделить циститу, возникающему после половых контактов. Он развивается в 90% случаев в течение трёх дней после секса. Причины включают:
Для профилактики рекомендуется:
Клюквенный сок, согласно исследованиям, может сократить количество рецидивов на 54% и снизить потребность в антибиотиках на 49%.
Тем не менее, при первых симптомах важно обращаться к врачу, так как цистит требует профессионального лечения.
Цисти́т (от греч. κύστις "пузырь") — воспаление мочевого пузыря. В российской урологической практике термин "цистит" часто используют для обозначения симптоматической инфекции с воспалениями слизистой оболочки мочевого пузыря, нарушением его функции, а также изменениями осадка мочи.
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