Цистит и его опасности: что нужно знать каждой женщине

3:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Цистит — одно из самых распространённых воспалительных заболеваний мочевыводящих путей, чаще всего встречающееся у женщин.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky Цистит

Болезнь доставляет значительный дискомфорт, а при отсутствии правильного лечения может стать хронической и привести к серьёзным осложнениям.

Что вызывает цистит

Цистит чаще всего провоцируют бактерии, в частности, кишечная палочка. Однако существуют и другие причины:

Гигиенические нарушения : неправильный уход увеличивает риск проникновения бактерий в уретру.

: неправильный уход увеличивает риск проникновения бактерий в уретру. Сахарный диабет : высокий уровень глюкозы в моче способствует размножению микроорганизмов.

: высокий уровень глюкозы в моче способствует размножению микроорганизмов. Менопауза : снижение уровня эстрогена ослабляет защиту мочеполовой системы.

: снижение уровня эстрогена ослабляет защиту мочеполовой системы. Половые контакты : цистит может быть вызван как незащищённым, так и защищённым сексом из-за микротравм и попадания бактерий.

: цистит может быть вызван как незащищённым, так и защищённым сексом из-за микротравм и попадания бактерий. Другие факторы: грибы, вирусы, лучевая терапия и аутоиммунные процессы.

Симптомы и последствия

Основные признаки цистита включают:

Частые болезненные мочеиспускания.

Жжение и боль внизу живота.

Ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря.

Если цистит переходит в хроническую форму, внутри мочевого пузыря может развиваться рубцовая ткань, нарушая его функции. Также существует риск осложнений, таких как пиелонефрит или суперинфекция.

Лечение цистита

Эффективное лечение начинается с диагностики. Обследование включает:

Общий анализ мочи и её посев на чувствительность к антибиотикам.

Анализ крови.

УЗИ мочевыделительной системы.

Консультацию гинеколога.

Основное лечение включает:

Антибиотики : наиболее популярным препаратом является фосфомицин, но его приём возможен только по назначению врача.

: наиболее популярным препаратом является фосфомицин, но его приём возможен только по назначению врача. Дополнительные меры : использование фитотерапии (клюквенный сок) для снижения рецидивов и поддержки организма.

: использование фитотерапии (клюквенный сок) для снижения рецидивов и поддержки организма. Коррекция образа жизни: соблюдение правил гигиены, своевременное лечение других заболеваний.

Посткоитальный цистит

Особое внимание следует уделить циститу, возникающему после половых контактов. Он развивается в 90% случаев в течение трёх дней после секса. Причины включают:

Проникновение бактерий из влагалища в уретру.

Микротравмы из-за недостаточной естественной смазки.

Для профилактики рекомендуется:

Использование лубрикантов.

Предварительное обследование у гинеколога.

Народные средства: работает ли клюква

Клюквенный сок, согласно исследованиям, может сократить количество рецидивов на 54% и снизить потребность в антибиотиках на 49%.

Тем не менее, при первых симптомах важно обращаться к врачу, так как цистит требует профессионального лечения.

Уточнения

Цисти́т (от греч. κύστις "пузырь") — воспаление мочевого пузыря. В российской урологической практике термин "цистит" часто используют для обозначения симптоматической инфекции с воспалениями слизистой оболочки мочевого пузыря, нарушением его функции, а также изменениями осадка мочи.

