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Цистит и его опасности: что нужно знать каждой женщине

3:00
Здоровье

Цистит — одно из самых распространённых воспалительных заболеваний мочевыводящих путей, чаще всего встречающееся у женщин.

Цистит
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
Цистит

Болезнь доставляет значительный дискомфорт, а при отсутствии правильного лечения может стать хронической и привести к серьёзным осложнениям.

Что вызывает цистит

Цистит чаще всего провоцируют бактерии, в частности, кишечная палочка. Однако существуют и другие причины:

  • Гигиенические нарушения: неправильный уход увеличивает риск проникновения бактерий в уретру.
  • Сахарный диабет: высокий уровень глюкозы в моче способствует размножению микроорганизмов.
  • Менопауза: снижение уровня эстрогена ослабляет защиту мочеполовой системы.
  • Половые контакты: цистит может быть вызван как незащищённым, так и защищённым сексом из-за микротравм и попадания бактерий.
  • Другие факторы: грибы, вирусы, лучевая терапия и аутоиммунные процессы.

Симптомы и последствия

Основные признаки цистита включают:

  • Частые болезненные мочеиспускания.
  • Жжение и боль внизу живота.
  • Ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря.

Если цистит переходит в хроническую форму, внутри мочевого пузыря может развиваться рубцовая ткань, нарушая его функции. Также существует риск осложнений, таких как пиелонефрит или суперинфекция.

Лечение цистита

Эффективное лечение начинается с диагностики. Обследование включает:

  • Общий анализ мочи и её посев на чувствительность к антибиотикам.
  • Анализ крови.
  • УЗИ мочевыделительной системы.
  • Консультацию гинеколога.

Основное лечение включает:

  • Антибиотики: наиболее популярным препаратом является фосфомицин, но его приём возможен только по назначению врача.
  • Дополнительные меры: использование фитотерапии (клюквенный сок) для снижения рецидивов и поддержки организма.
  • Коррекция образа жизни: соблюдение правил гигиены, своевременное лечение других заболеваний.

Посткоитальный цистит

Особое внимание следует уделить циститу, возникающему после половых контактов. Он развивается в 90% случаев в течение трёх дней после секса. Причины включают:

  • Проникновение бактерий из влагалища в уретру.
  • Микротравмы из-за недостаточной естественной смазки.

Для профилактики рекомендуется:

  • Использование лубрикантов.
  • Предварительное обследование у гинеколога.

Народные средства: работает ли клюква

Клюквенный сок, согласно исследованиям, может сократить количество рецидивов на 54% и снизить потребность в антибиотиках на 49%.

Тем не менее, при первых симптомах важно обращаться к врачу, так как цистит требует профессионального лечения.

Уточнения

Цисти́т (от греч. κύστις "пузырь") — воспаление мочевого пузыря. В российской урологической практике термин "цистит" часто используют для обозначения симптоматической инфекции с воспалениями слизистой оболочки мочевого пузыря, нарушением его функции, а также изменениями осадка мочи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
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