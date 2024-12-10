Смертельная ошибка: чем грозит лечение у мануальщика без диплома

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мануальная терапия — это метод лечения, который вызывает много споров в доказательной медицине. Несмотря на критику, исследования подтверждают её эффективность в ряде случаев, особенно в период реабилитации.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky Врач

Однако неправильный выбор специалиста может привести к серьезным последствиям, предупреждает профессор, завкафедрой спортивной медицины и реабилитации Первого МГМУ им. Сеченова Евгений Ачкасов.

Положительные эффекты мануальной терапии

Мануальная терапия включает ручное воздействие на тело, и её преимущества заключаются в следующем:

Улучшение лимфотока и лимфодренажа.

Улучшение микроциркуляции.

Коррекция функций позвоночника.

Снижение напряжения в мышцах.

Такие методы помогают при болях в спине, шее, мигренях и хронических головных болях, вызванных нарушениями в позвоночнике и шейных мышцах.

Риски при обращении к неквалифицированным специалистам

Евгений Ачкасов подчеркивает, что обращаться следует только к врачам с медицинским образованием. Человек без профессиональной подготовки может не выполнить необходимых исследований, таких как томография позвоночника, и назначить неправильное лечение. Это может привести к:

Потере времени.

Прогрессированию заболевания.

Осложнениям.

"Все манипуляции должны проводиться исключительно врачом", — отмечает профессор.

Мануальная терапия может быть полезной, но её проведение должно быть доверено только профессионалам. При выборе специалиста важно избегать объявлений в интернете и обращаться только к квалифицированным врачам.

Уточнения

Мануа́льная терапи́я (лат. manus "кисть"; др.-греч. θεραπεία [therapeia] "лечение, оздоровление") — вид альтернативной медицины, вариант манипулятивной медицины, заключающийся в воздействии рук мануального терапевта на тело пациента.

