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Простое средство для облегчения боли в суставах и контроля сахара в крови

1:05
Здоровье

Из доступной специи можно приготовить невероятно полезный напиток, который поможет значительно снизить уровень сахара в крови, утверждает доктор Эрик Берг из Колумбии.

гвоздика
Фото: pxhere
гвоздика

Она подчеркнула, что многие пряности обладают целебными свойствами, включая противогрибковые, антибактериальные и противовирусные действия. Одной из таких специй является гвоздика, которая также известна как натуральное снотворное без побочных эффектов.

Эксперт рекомендует за полчаса до сна выпивать стакан воды с добавлением гвоздики. Этот напиток не только нормализует уровень глюкозы в крови, но и способствует очищению печени, улучшению пищеварения и облегчению болей в суставах.

"Гвоздику также можно использовать при респираторных заболеваниях, например, при бронхите, слизи в легких, простуде, кашле и астме. Кроме того, гвоздичная вода помогает поддерживать когнитивные функции и здоровье сердца", — отметила доктор, слова которой приводит издание Mirror.

Уточнения

Глюко́за — органическое соединение, моносахарид, один из самых распространённых источников энергии в живых организмах. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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