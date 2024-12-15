Простое средство для облегчения боли в суставах и контроля сахара в крови

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Из доступной специи можно приготовить невероятно полезный напиток, который поможет значительно снизить уровень сахара в крови, утверждает доктор Эрик Берг из Колумбии.

Фото: pxhere гвоздика

Она подчеркнула, что многие пряности обладают целебными свойствами, включая противогрибковые, антибактериальные и противовирусные действия. Одной из таких специй является гвоздика, которая также известна как натуральное снотворное без побочных эффектов.

Эксперт рекомендует за полчаса до сна выпивать стакан воды с добавлением гвоздики. Этот напиток не только нормализует уровень глюкозы в крови, но и способствует очищению печени, улучшению пищеварения и облегчению болей в суставах.

"Гвоздику также можно использовать при респираторных заболеваниях, например, при бронхите, слизи в легких, простуде, кашле и астме. Кроме того, гвоздичная вода помогает поддерживать когнитивные функции и здоровье сердца", — отметила доктор, слова которой приводит издание Mirror.

Уточнения

Глюко́за — органическое соединение, моносахарид, один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.

