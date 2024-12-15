Малышева назвала овощи, которые помогут укрепить иммунитет без аптечных витаминов

В период эпидемий простуды на каждой кухне должны быть продукты, способствующие укреплению иммунитета и экономии средств. Теледоктор Елена Малышева рассказала, какие именно из них являются наилучшими.
Овощи и специи становятся незаменимыми помощниками для тех, кто сталкивается с ослаблением иммунной системы. Они доступны и продаются практически в каждом магазине. В числе рекомендованных — лук, имбирь и красный перец.
Во время передачи "Жить здорово!" телезвезда подчеркнула, что эти три компонента могут существенно повысить иммунитет и помочь быстро справиться с заболеваниями.
Каждый из указанных продуктов содержит уникальные вещества: гингерол, кварцетин и капсаицин, которые активно воздействуют на клетки иммунной системы, способствуя борьбе с вирусными инфекциями.
Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.
Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.