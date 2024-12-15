Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты богатого урожая гороха: правильный участок и соседство
Плавленый сыр на бутербродах: как сделать перекус безопасным
Уилл Смит заявил, что не причастен к преступлениям Пи Дидди
Зачем удалять жидкость из консервированной фасоли: польза и вкус под контролем
Секреты выращивания лилий, чтобы они радовали вас своим цветением
Машины, снег и пробки: как избежать заторов в предновогодней Москве
Пять советов, которые сделают гостиную в маленькой квартире просторнее и удобнее
Россия укрепляет платёжные связи с Никарагуа
Хочешь засыпать за 5 минут? Просто поменяй время тренировок

Малышева назвала овощи, которые помогут укрепить иммунитет без аптечных витаминов

0:56
Здоровье

В период эпидемий простуды на каждой кухне должны быть продукты, способствующие укреплению иммунитета и экономии средств. Теледоктор Елена Малышева рассказала, какие именно из них являются наилучшими.

Девушка на больничном
Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на больничном

Овощи и специи становятся незаменимыми помощниками для тех, кто сталкивается с ослаблением иммунной системы. Они доступны и продаются практически в каждом магазине. В числе рекомендованных — лук, имбирь и красный перец.

Во время передачи "Жить здорово!" телезвезда подчеркнула, что эти три компонента могут существенно повысить иммунитет и помочь быстро справиться с заболеваниями.

Каждый из указанных продуктов содержит уникальные вещества: гингерол, кварцетин и капсаицин, которые активно воздействуют на клетки иммунной системы, способствуя борьбе с вирусными инфекциями.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Обсудить
Сейчас читают
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
Российский шоу-бизнес
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах Аудио 
Светофор и автомат — как правильно остановиться
Авто
Светофор и автомат — как правильно остановиться Аудио 
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Авто
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге Аудио 
Популярное
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.

Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Винтовка M16. Американское легендарное оружие уходит на пенсию Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Как правильно запускать двигатель в мороз и не вредить мотору
Какой привод лучше для зимней дороги
Кристина Асмус в очередной раз посмеялась над Гариком Харламовым в соцсетях
Кристина Асмус в очередной раз посмеялась над Гариком Харламовым в соцсетях
Последние материалы
Россия укрепляет платёжные связи с Никарагуа
Хочешь засыпать за 5 минут? Просто поменяй время тренировок
В сети высмеяли новый трек-исповедь Natan: позорься до конца
Инновации в освещении — от грибков к светящимся деревьям
Как правительство планирует снизить потребление алкоголя
Древние динозавры и их странный рацион
Добровинский рассказал, что у бывшего мужа Алсу нет отбоя от женщин
Полезный холодец: секреты приготовления от эксперта по питанию
Актриса Полина Максимова попала в аварию на съёмках известного фильма
Анна Ковальчук подтолкнула дочь к необычному бизнесу и поддерживает её, заказывая продукцию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.