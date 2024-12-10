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Правда об алкоголе: каждый бокал повышает риск рака

2:39
Здоровье

Алкоголь признан одним из значимых факторов, увеличивающих риск развития онкологических заболеваний.

Алкоголь
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
Алкоголь

Исследования показывают, что спиртное провоцирует образование токсичного вещества — ацетальдегида, который повреждает ДНК клеток, нарушая их способность к восстановлению. Это создает благоприятные условия для формирования злокачественных опухолей.

Почему алкоголь опасен

Образование ацетальдегида

Это вещество образуется в процессе метаболизма алкоголя и обладает высокой токсичностью. Оно вызывает мутации в ДНК и способствует развитию раковых клеток.

Усиление действия канцерогенов

Алкоголь повышает воздействие других вредных веществ, таких как табачный дым. У курильщиков, которые пьют спиртное, риск рака ротовой полости, глотки и гортани значительно выше.

Влияние на гормональный фон

Употребление алкоголя связано с повышением уровня эстрогена, что увеличивает риск рака молочной железы.

Повышение уязвимости тканей

Алкоголь повреждает слизистую оболочку пищевода и желудка, увеличивая вероятность воздействия канцерогенов.

Виды рака, связанные с употреблением алкоголя

  • Рак ротовой полости и глотки.
  • Рак пищевода.
  • Рак печени.
  • Рак молочной железы.
  • Рак кишечника.

Есть ли безопасная доза

Современные исследования опровергают миф о «безопасной дозе» алкоголя. Даже минимальное потребление спиртного повышает риск онкологических заболеваний. Чем меньше употребляется алкоголя, тем ниже вероятность развития рака.

Рекомендации специалистов

Ограничение или отказ от алкоголя

  • Полный отказ от спиртного или минимизация его потребления значительно снижают риски.

Здоровый образ жизни

  • Сбалансированное питание.
  • Регулярная физическая активность.
  • Отказ от курения и других вредных привычек.

Регулярные обследования

  • Скрининговые программы помогают выявить злокачественные образования на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Алкоголь — это фактор риска, на который можно повлиять. Отказ от спиртного или его значительное ограничение — это осознанный шаг к снижению вероятности развития онкологических заболеваний.

Здоровый образ жизни и регулярное медицинское наблюдение — ключевые условия для долгой и здоровой жизни.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки, спиртное) — напитки, содержащие этиловый спирт.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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