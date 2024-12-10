Почки в опасности: риск долгого приема обезболивающих

2:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Неконтролируемый прием обезболивающих может стать причиной серьезных проблем с почками, включая развитие анальгетической нефропатии (АН) — опасного состояния, способного привести к хронической почечной недостаточности.

Фото: pexels.com by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лекарства

Основная угроза

Как отмечает нефролог Алексей Резников, обезболивающие препараты обладают высоким потенциалом нефротоксичности. Их бесконтрольное употребление часто связано с доступностью без рецепта и влиянием рекламы, что побуждает людей назначать себе лекарства самостоятельно, не консультируясь с врачом.

Анальгетики могут вызывать:

Анальгетическую нефропатию (АН) : воспаление почечной ткани, приводящее к снижению функции почек.

: воспаление почечной ткани, приводящее к снижению функции почек. Необратимые повреждения : на поздних стадиях требуется диализ или пересадка органа.

: на поздних стадиях требуется диализ или пересадка органа. Скрытые симптомы: отеки, изменения цвета мочи, повышение давления проявляются на поздних стадиях.

Риски при длительном приеме

Особенно опасны следующие группы анальгетиков:

Фенацетин : вызывает значительные повреждения почек.

: вызывает значительные повреждения почек. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) : аспирин и другие лекарства из этой категории могут быть нефротоксичными.

: аспирин и другие лекарства из этой категории могут быть нефротоксичными. Препараты, содержащие комбинированные анальгетики: риск возрастает при длительном приеме.

Симптомы анальгетической нефропатии

Заболевание может протекать бессимптомно на начальных стадиях, но при прогрессировании проявляются:

Отеки лица и конечностей.

Боль в пояснице.

Кровянистая моча.

Повышение артериального давления.

Головные боли и боли в суставах.

Рекомендации для пациентов

Чтобы снизить риски, следуйте следующим рекомендациям:

Не занимайтесь самолечением : обращайтесь к врачу, особенно при частой боли.

: обращайтесь к врачу, особенно при частой боли. Ограничьте прием анальгетико в: используйте их только в дозах и продолжительности, указанных врачом.

в: используйте их только в дозах и продолжительности, указанных врачом. Контролируйте здоровье почек : регулярно сдавайте анализы крови и мочи.

: регулярно сдавайте анализы крови и мочи. Предпочитайте немедикаментозные методы: физическая терапия, массаж и народные средства могут помочь при некоторых типах боли.

Бесконтрольное употребление обезболивающих — это путь к необратимым проблемам со здоровьем.

Прежде чем принимать анальгетики, проконсультируйтесь с врачом. Помните: здоровье почек зависит от осознанного подхода к лечению.

Уточнения

По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма.

