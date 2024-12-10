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Почки в опасности: риск долгого приема обезболивающих

2:33
Здоровье

Неконтролируемый прием обезболивающих может стать причиной серьезных проблем с почками, включая развитие анальгетической нефропатии (АН) — опасного состояния, способного привести к хронической почечной недостаточности.

Лекарства
Фото: pexels.com by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лекарства

Основная угроза

Как отмечает нефролог Алексей Резников, обезболивающие препараты обладают высоким потенциалом нефротоксичности. Их бесконтрольное употребление часто связано с доступностью без рецепта и влиянием рекламы, что побуждает людей назначать себе лекарства самостоятельно, не консультируясь с врачом.

Анальгетики могут вызывать:

  • Анальгетическую нефропатию (АН): воспаление почечной ткани, приводящее к снижению функции почек.
  • Необратимые повреждения: на поздних стадиях требуется диализ или пересадка органа.
  • Скрытые симптомы: отеки, изменения цвета мочи, повышение давления проявляются на поздних стадиях.

Риски при длительном приеме

Особенно опасны следующие группы анальгетиков:

  • Фенацетин: вызывает значительные повреждения почек.
  • Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП): аспирин и другие лекарства из этой категории могут быть нефротоксичными.
  • Препараты, содержащие комбинированные анальгетики: риск возрастает при длительном приеме.

Симптомы анальгетической нефропатии

Заболевание может протекать бессимптомно на начальных стадиях, но при прогрессировании проявляются:

  • Отеки лица и конечностей.
  • Боль в пояснице.
  • Кровянистая моча.
  • Повышение артериального давления.
  • Головные боли и боли в суставах.

Рекомендации для пациентов

Чтобы снизить риски, следуйте следующим рекомендациям:

  • Не занимайтесь самолечением: обращайтесь к врачу, особенно при частой боли.
  • Ограничьте прием анальгетиков: используйте их только в дозах и продолжительности, указанных врачом.
  • Контролируйте здоровье почек: регулярно сдавайте анализы крови и мочи.
  • Предпочитайте немедикаментозные методы: физическая терапия, массаж и народные средства могут помочь при некоторых типах боли.

Бесконтрольное употребление обезболивающих — это путь к необратимым проблемам со здоровьем.

Прежде чем принимать анальгетики, проконсультируйтесь с врачом. Помните: здоровье почек зависит от осознанного подхода к лечению.

Уточнения

По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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