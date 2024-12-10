Почки в опасности: риск долгого приема обезболивающих

Неконтролируемый прием обезболивающих может стать причиной серьезных проблем с почками, включая развитие анальгетической нефропатии (АН) — опасного состояния, способного привести к хронической почечной недостаточности.
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Лекарства
Основная угроза
Как отмечает нефролог Алексей Резников, обезболивающие препараты обладают высоким потенциалом нефротоксичности. Их бесконтрольное употребление часто связано с доступностью без рецепта и влиянием рекламы, что побуждает людей назначать себе лекарства самостоятельно, не консультируясь с врачом.
Анальгетики могут вызывать:
Анальгетическую нефропатию (АН): воспаление почечной ткани, приводящее к снижению функции почек.
Необратимые повреждения: на поздних стадиях требуется диализ или пересадка органа.
Скрытые симптомы: отеки, изменения цвета мочи, повышение давления проявляются на поздних стадиях.
Риски при длительном приеме
Особенно опасны следующие группы анальгетиков:
Фенацетин: вызывает значительные повреждения почек.
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП): аспирин и другие лекарства из этой категории могут быть нефротоксичными.
Препараты, содержащие комбинированные анальгетики: риск возрастает при длительном приеме.
Симптомы анальгетической нефропатии
Заболевание может протекать бессимптомно на начальных стадиях, но при прогрессировании проявляются:
Отеки лица и конечностей.
Боль в пояснице.
Кровянистая моча.
Повышение артериального давления.
Головные боли и боли в суставах.
Рекомендации для пациентов
Чтобы снизить риски, следуйте следующим рекомендациям:
Не занимайтесь самолечением: обращайтесь к врачу, особенно при частой боли.
Ограничьте прием анальгетиков: используйте их только в дозах и продолжительности, указанных врачом.
Контролируйте здоровье почек: регулярно сдавайте анализы крови и мочи.
Предпочитайте немедикаментозные методы: физическая терапия, массаж и народные средства могут помочь при некоторых типах боли.
Бесконтрольное употребление обезболивающих — это путь к необратимым проблемам со здоровьем.
Прежде чем принимать анальгетики, проконсультируйтесь с врачом. Помните: здоровье почек зависит от осознанного подхода к лечению.
Уточнения
По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма.