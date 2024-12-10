Целлюлит — не приговор: самые эффективные методы лечения

Целлюлит знаком большинству женщин. В бытовом понимании он представляет собой косметический дефект кожи, сопровождающийся неровной текстурой и "апельсиновой коркой".
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Целлюлит
Однако в медицине это состояние имеет иное значение — серьезное воспалительное заболевание подкожной клетчатки, известное как флегмона
Сегодня мы разберемся, почему целлюлит появляется, как с ним бороться и можно ли его предотвратить.
Что такое целлюлит
Целлюлит (в бытовом понимании) — это гиноидная липодистрофия, то есть изменение кожи, вызванное структурными и метаболическими особенностями подкожной клетчатки. Это состояние свойственно женщинам из-за особенностей гормонального фона и строения кожи.
Наиболее частые зоны поражения:
Ягодицы.
Бедра (задняя и внешняя поверхность).
Живот и руки.
У мужчин подобные проявления встречаются редко и обычно связаны с гормональными нарушениями.
Основные причины появления целлюлита
Наследственность: медленный метаболизм, нарушение кровообращения и лимфооттока.
Гормональный дисбаланс: избыток эстрогенов влияет на накопление жировой ткани.
Образ жизни: малоподвижность, тесная одежда, нездоровое питание.
Вредные привычки: курение и алкоголь ухудшают циркуляцию крови и лимфы.
Стресс и недосып: замедляют обмен веществ, провоцируют задержку жидкости.
Болезни: гипотериоз, варикоз, дисфункция почек или поликистоз яичников.
Стадии целлюлита и их проявления
Ранний этап: незначительная неровность кожи, снижение эластичности, заметно только при сжатии кожи.
Развивающийсяцеллюлит: видимая "апельсиновая корка" при напряжении мышц или в состоянии покоя.
Ярко выраженная стадия: кожа бугристая, холодная на ощупь, болезненна при нажатии.
Запущенная форма: образование болезненных узлов, истончение эпидермиса, микроразрывы сосудов.
Методы лечения целлюлита
Массаж и аппаратные методики
Вакуумный массаж: стимулирует микроциркуляцию и лимфоотток.
LPG-массаж: глубокое воздействие на кожу и подкожную клетчатку.
Прессотерапия: улучшает кровообращение и устраняет отеки.
Инъекции липолитиков для расщепления жировой ткани.
Применение кремов и гелей с антицеллюлитным эффектом (их эффективность ограничена).
Диета и физическая активность
Исключение сахара, жиров и соленой пищи.
Регулярные упражнения для поддержания мышечного тонуса.
Профилактика и прогноз
Полностью избавиться от целлюлита сложно, но можно минимизировать его проявления:
Ведите активный образ жизни, регулярно занимайтесь спортом.
Следите за питанием, исключайте вредные продукты.
Увлажняйте кожу и проходите профилактические процедуры.
Регулярно отдыхайте, избегайте стресса.
Уточнения
Периорбитальный целлюлит также известный как пресептальный целлюлит (но не следует путать с орбитальным целлюлитом, находящимся за перегородкой), — воспаление и заражение века и части кожи вокруг глаз впереди орбитальной перегородки.