Целлюлит — не приговор: самые эффективные методы лечения

3:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Целлюлит знаком большинству женщин. В бытовом понимании он представляет собой косметический дефект кожи, сопровождающийся неровной текстурой и "апельсиновой коркой".

Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Целлюлит

Однако в медицине это состояние имеет иное значение — серьезное воспалительное заболевание подкожной клетчатки, известное как флегмона

Сегодня мы разберемся, почему целлюлит появляется, как с ним бороться и можно ли его предотвратить.

Что такое целлюлит

Целлюлит (в бытовом понимании) — это гиноидная липодистрофия, то есть изменение кожи, вызванное структурными и метаболическими особенностями подкожной клетчатки. Это состояние свойственно женщинам из-за особенностей гормонального фона и строения кожи.

Наиболее частые зоны поражения:

Ягодицы.

Бедра (задняя и внешняя поверхность).

Живот и руки.

У мужчин подобные проявления встречаются редко и обычно связаны с гормональными нарушениями.

Основные причины появления целлюлита

Наследственность : медленный метаболизм, нарушение кровообращения и лимфооттока.

: медленный метаболизм, нарушение кровообращения и лимфооттока. Гормональный дисбаланс : избыток эстрогенов влияет на накопление жировой ткани.

: избыток эстрогенов влияет на накопление жировой ткани. Образ жизни : малоподвижность, тесная одежда, нездоровое питание.

: малоподвижность, тесная одежда, нездоровое питание. Вредные привычк и: курение и алкоголь ухудшают циркуляцию крови и лимфы.

и: курение и алкоголь ухудшают циркуляцию крови и лимфы. Стресс и недосып : замедляют обмен веществ, провоцируют задержку жидкости.

: замедляют обмен веществ, провоцируют задержку жидкости. Болезни: гипотериоз, варикоз, дисфункция почек или поликистоз яичников.

Стадии целлюлита и их проявления

Ранний этап : незначительная неровность кожи, снижение эластичности, заметно только при сжатии кожи.

: незначительная неровность кожи, снижение эластичности, заметно только при сжатии кожи. Развивающийся целлюлит : видимая "апельсиновая корка" при напряжении мышц или в состоянии покоя.

: видимая "апельсиновая корка" при напряжении мышц или в состоянии покоя. Ярко выраженная стадия : кожа бугристая, холодная на ощупь, болезненна при нажатии.

: кожа бугристая, холодная на ощупь, болезненна при нажатии. Запущенная форма: образование болезненных узлов, истончение эпидермиса, микроразрывы сосудов.

Методы лечения целлюлита

Массаж и аппаратные методики

Вакуумный массаж : стимулирует микроциркуляцию и лимфоотток.

: стимулирует микроциркуляцию и лимфоотток. LPG-массаж : глубокое воздействие на кожу и подкожную клетчатку.

: глубокое воздействие на кожу и подкожную клетчатку. Прессотерапия: улучшает кровообращение и устраняет отеки.

Косметологические процедуры

RF-лифтинг : радиочастотное воздействие укрепляет коллагеновые волокна.

: радиочастотное воздействие укрепляет коллагеновые волокна. Криолиполиз : разрушение жировых клеток холодом.

: разрушение жировых клеток холодом. Лазеротерапия: улучшает текстуру кожи.

Медикаментозное лечение

Инъекции липолитиков для расщепления жировой ткани.

Применение кремов и гелей с антицеллюлитным эффектом (их эффективность ограничена).

Диета и физическая активность

Исключение сахара, жиров и соленой пищи.

Регулярные упражнения для поддержания мышечного тонуса.

Профилактика и прогноз

Полностью избавиться от целлюлита сложно, но можно минимизировать его проявления:

Ведите активный образ жизни, регулярно занимайтесь спортом.

Следите за питанием, исключайте вредные продукты.

Увлажняйте кожу и проходите профилактические процедуры.

Регулярно отдыхайте, избегайте стресса.

Уточнения

Периорбитальный целлюлит также известный как пресептальный целлюлит (но не следует путать с орбитальным целлюлитом, находящимся за перегородкой), — воспаление и заражение века и части кожи вокруг глаз впереди орбитальной перегородки.

