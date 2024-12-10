Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сколько килограмм можно скинуть за месяц без ущерба здоровью?
Ошибки, из-за которых парфюм не держится, — вы наверняка делаете их
Меркель рассказала, почему Германия годами покупала российский газ
Лекарственные чаи: польза, рецепты и противопоказания
Окрас шерсти влияет на характер кошки
Певица Лолита Милявская обвинила россиян в пьянстве
Рецепт риса, как в ресторане: эти хитрости вас удивят
Водонаева поделилась мнением о женихе Бородиной: мне не нравится
Ксения Бородина заявила, что написала в своей книге фигню

Целлюлит — не приговор: самые эффективные методы лечения

3:27
Здоровье

Целлюлит знаком большинству женщин. В бытовом понимании он представляет собой косметический дефект кожи, сопровождающийся неровной текстурой и "апельсиновой коркой".

Целлюлит
Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Целлюлит

Однако в медицине это состояние имеет иное значение — серьезное воспалительное заболевание подкожной клетчатки, известное как флегмона

Сегодня мы разберемся, почему целлюлит появляется, как с ним бороться и можно ли его предотвратить.

Что такое целлюлит

Целлюлит (в бытовом понимании) — это гиноидная липодистрофия, то есть изменение кожи, вызванное структурными и метаболическими особенностями подкожной клетчатки. Это состояние свойственно женщинам из-за особенностей гормонального фона и строения кожи.

Наиболее частые зоны поражения:

  • Ягодицы.
  • Бедра (задняя и внешняя поверхность).
  • Живот и руки.

У мужчин подобные проявления встречаются редко и обычно связаны с гормональными нарушениями.

Основные причины появления целлюлита

  • Наследственность: медленный метаболизм, нарушение кровообращения и лимфооттока.
  • Гормональный дисбаланс: избыток эстрогенов влияет на накопление жировой ткани.
  • Образ жизни: малоподвижность, тесная одежда, нездоровое питание.
  • Вредные привычки: курение и алкоголь ухудшают циркуляцию крови и лимфы.
  • Стресс и недосып: замедляют обмен веществ, провоцируют задержку жидкости.
  • Болезни: гипотериоз, варикоз, дисфункция почек или поликистоз яичников.

Стадии целлюлита и их проявления

  • Ранний этап: незначительная неровность кожи, снижение эластичности, заметно только при сжатии кожи.
  • Развивающийся целлюлит: видимая "апельсиновая корка" при напряжении мышц или в состоянии покоя.
  • Ярко выраженная стадия: кожа бугристая, холодная на ощупь, болезненна при нажатии.
  • Запущенная форма: образование болезненных узлов, истончение эпидермиса, микроразрывы сосудов.

Методы лечения целлюлита

Массаж и аппаратные методики

  • Вакуумный массаж: стимулирует микроциркуляцию и лимфоотток.
  • LPG-массаж: глубокое воздействие на кожу и подкожную клетчатку.
  • Прессотерапия: улучшает кровообращение и устраняет отеки.

Косметологические процедуры

  • RF-лифтинг: радиочастотное воздействие укрепляет коллагеновые волокна.
  • Криолиполиз: разрушение жировых клеток холодом.
  • Лазеротерапия: улучшает текстуру кожи.

Медикаментозное лечение

  • Инъекции липолитиков для расщепления жировой ткани.
  • Применение кремов и гелей с антицеллюлитным эффектом (их эффективность ограничена).

Диета и физическая активность

  • Исключение сахара, жиров и соленой пищи.
  • Регулярные упражнения для поддержания мышечного тонуса.

Профилактика и прогноз

Полностью избавиться от целлюлита сложно, но можно минимизировать его проявления:

  • Ведите активный образ жизни, регулярно занимайтесь спортом.
  • Следите за питанием, исключайте вредные продукты.
  • Увлажняйте кожу и проходите профилактические процедуры.
  • Регулярно отдыхайте, избегайте стресса.

Уточнения

Периорбитальный целлюлит также известный как пресептальный целлюлит (но не следует путать с орбитальным целлюлитом, находящимся за перегородкой), — воспаление и заражение века и части кожи вокруг глаз впереди орбитальной перегородки.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Наука и техника
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли Аудио 
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Новости спорта
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес Аудио 
Кто по закону имеет право войти в вашу квартиру без разрешения: что делать, если вы не хотите открывать дверь
Недвижимость
Кто по закону имеет право войти в вашу квартиру без разрешения: что делать, если вы не хотите открывать дверь Аудио 
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
БМПТ Терминатор. Огневая мощь для танковых подразделений закончилась? Дмитрий Плотников Освобождение Покровска даст возможность ДНР значительно пополнить свой бюджет Любовь Степушова Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Последние материалы
Сколько килограмм можно скинуть за месяц без ущерба здоровью?
Ошибки, из-за которых парфюм не держится, — вы наверняка делаете их
Меркель рассказала, почему Германия годами покупала российский газ
Лекарственные чаи: польза, рецепты и противопоказания
Окрас шерсти влияет на характер кошки
Певица Лолита Милявская обвинила россиян в пьянстве
Рецепт риса, как в ресторане: эти хитрости вас удивят
Водонаева поделилась мнением о женихе Бородиной: мне не нравится
Целлюлит — не приговор: самые эффективные методы лечения
Ксения Бородина заявила, что написала в своей книге фигню
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.