Будьте всегда начеку! Какие признаки говорят о том, что родинки стали опасными

Родинки — привычное явление на коже, но вокруг них часто возникает много страхов и мифов. Некоторые боятся, что родинки могут переродиться в меланому, другие паникуют при их появлении. На самом деле не все опасения обоснованы.
Фото: commons.wikimedia.org by Szlomo Lejb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Родинка
Разберемся, что такое родинки, какие из них требуют внимания, и когда стоит обращаться к врачу.
Что такое родинки (невусы)
Родинки, или невусы, — это доброкачественные образования, состоящие из пигментных клеток меланоцитов. Эти клетки отвечают за цвет кожи, а также защищают её от ультрафиолетового излучения.
Родинки могут быть разной формы (круглые, овальные, "рваные"), цвета (от коричневого до фиолетового) и расположения (на одном уровне с кожей или возвышаться над ней).
Основные компоненты родинок:
Эумеланин: дает чёрный и коричневый оттенки.
Феомеланин: отвечает за красные и розовые цвета.
Нейромеланин: встречается реже, его функции изучаются.
Почему появляются родинки
Гормональные изменения: подростковый возраст, беременность или другие периоды гормональной перестройки организма.
Ультрафиолетовое воздействие: солнечные лучи стимулируют образование пигмента, провоцируя появление новых родинок.
Наследственность: родинки могут появляться в одинаковых местах у членов семьи.
Травмы и повреждения кожи: частое повреждение определённой зоны может стать причиной появления невусов.
Образ жизни: вредные привычки, стресс, несбалансированное питание увеличивают риск образования новых родинок.
Симптомы, требующие внимания
Иногда родинки могут стать опасными. Если вы замечаете следующие изменения, обратитесь к врачу:
Быстрый рост или изменение формы.
Неровные края, асимметрия.
Неравномерная окраска.
Шелушение, кровоточивость, появление корочек.
Зуд, жжение или боль.
Внезапное выпадение волос с поверхности родинки.
Воспаление кожи вокруг.
Виды родинок
Эпидермальные: расположены в верхних слоях кожи.
Пограничныйневус: маленькое пятно с равномерным окрашиванием.
Интрадермальныйневус: выпуклое образование, часто травмируется.
Сложныйневус: сочетает признаки других типов.
Дермальные: формируются в глубоких слоях кожи.
Монгольскиепятна: крупные пятна, чаще встречаются у детей.
Голубыеневусы: плотные узелки с серым или черным оттенком.
Смешанные: совмещают характеристики нескольких типов родинок.
Когда обращаться к врачу
Срочно проконсультируйтесь с дерматологом, если:
Родинка увеличилась в одну сторону: утратила симметрию.
Края стали неровными, а цвет: неоднородным.
Поверхность изменилась: стала шероховатой или гладкой.
Появились новые ощущения: зуд, боль, жжение.
Как отличить родинку от ракового образования
Внешний осмотр: симметричность, равномерная окраска, чёткие края указывают на доброкачественность.
Дерматоскопия: увеличенное изображение помогает выявить ранние признаки меланомы.
Биопсия: подтверждает диагноз, если есть подозрения на рак.
Удалять или не удалять
Удаление родинок показано в следующих случаях:
Они подвергаются регулярной травматизации.
Подозреваются в злокачественном перерождении.
Вызывают эстетический дискомфорт.
Современные методы удаления безопасны и минимально травматичны: хирургическое иссечение, лазерная терапия, радиоволновой метод.
Профилактика и регулярное наблюдение
Избегайте чрезмерного пребывания на солнце, используйте кремы с SPF.
Проходите дерматоскопию раз в год.
Следите за состоянием родинок, фиксируйте изменения.
Ведите здоровый образ жизни, чтобы снизить влияние провоцирующих факторов.
Уточнения
Ро́динки (также невусы от лат. naevus - родимое пятно) — врождённые пигментированные или беспигментные образования на коже, слизистых, хориоидее и радужной оболочке, возникающие из меланоцитов и имеющие различные цвета — коричневый, чёрный, красный, фиолетовый и другие.
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)