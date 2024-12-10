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Будьте всегда начеку! Какие признаки говорят о том, что родинки стали опасными

4:16
Здоровье

Родинки — привычное явление на коже, но вокруг них часто возникает много страхов и мифов. Некоторые боятся, что родинки могут переродиться в меланому, другие паникуют при их появлении. На самом деле не все опасения обоснованы.

Родинка
Фото: commons.wikimedia.org by Szlomo Lejb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Родинка

Разберемся, что такое родинки, какие из них требуют внимания, и когда стоит обращаться к врачу.

Что такое родинки (невусы)

Родинки, или невусы, — это доброкачественные образования, состоящие из пигментных клеток меланоцитов. Эти клетки отвечают за цвет кожи, а также защищают её от ультрафиолетового излучения.

Родинки могут быть разной формы (круглые, овальные, "рваные"), цвета (от коричневого до фиолетового) и расположения (на одном уровне с кожей или возвышаться над ней).

Основные компоненты родинок:

  • Эумеланин: дает чёрный и коричневый оттенки.
  • Феомеланин: отвечает за красные и розовые цвета.
  • Нейромеланин: встречается реже, его функции изучаются.

Почему появляются родинки

  • Гормональные изменения: подростковый возраст, беременность или другие периоды гормональной перестройки организма.
  • Ультрафиолетовое воздействие: солнечные лучи стимулируют образование пигмента, провоцируя появление новых родинок.
  • Наследственность: родинки могут появляться в одинаковых местах у членов семьи.
  • Травмы и повреждения кожи: частое повреждение определённой зоны может стать причиной появления невусов.
  • Образ жизни: вредные привычки, стресс, несбалансированное питание увеличивают риск образования новых родинок.

Симптомы, требующие внимания

Иногда родинки могут стать опасными. Если вы замечаете следующие изменения, обратитесь к врачу:

  • Быстрый рост или изменение формы.
  • Неровные края, асимметрия.
  • Неравномерная окраска.
  • Шелушение, кровоточивость, появление корочек.
  • Зуд, жжение или боль.
  • Внезапное выпадение волос с поверхности родинки.
  • Воспаление кожи вокруг.

Виды родинок

  • Эпидермальные: расположены в верхних слоях кожи.
  • Пограничный невус: маленькое пятно с равномерным окрашиванием.
  • Интрадермальный невус: выпуклое образование, часто травмируется.
  • Сложный невус: сочетает признаки других типов.
  • Дермальные: формируются в глубоких слоях кожи.
  • Монгольские пятна: крупные пятна, чаще встречаются у детей.
  • Голубые невусы: плотные узелки с серым или черным оттенком.
  • Смешанные: совмещают характеристики нескольких типов родинок.

Когда обращаться к врачу

Срочно проконсультируйтесь с дерматологом, если:

  • Родинка увеличилась в одну сторону: утратила симметрию.
  • Края стали неровными, а цвет: неоднородным.
  • Поверхность изменилась: стала шероховатой или гладкой.
  • Появились новые ощущения: зуд, боль, жжение.

Как отличить родинку от ракового образования

  • Внешний осмотр: симметричность, равномерная окраска, чёткие края указывают на доброкачественность.
  • Дерматоскопия: увеличенное изображение помогает выявить ранние признаки меланомы.
  • Биопсия: подтверждает диагноз, если есть подозрения на рак.

Удалять или не удалять

Удаление родинок показано в следующих случаях:

  • Они подвергаются регулярной травматизации.
  • Подозреваются в злокачественном перерождении.
  • Вызывают эстетический дискомфорт.

Современные методы удаления безопасны и минимально травматичны: хирургическое иссечение, лазерная терапия, радиоволновой метод.

Профилактика и регулярное наблюдение

  • Избегайте чрезмерного пребывания на солнце, используйте кремы с SPF.
  • Проходите дерматоскопию раз в год.
  • Следите за состоянием родинок, фиксируйте изменения.
  • Ведите здоровый образ жизни, чтобы снизить влияние провоцирующих факторов.

Уточнения

Ро́динки (также невусы от лат. naevus - родимое пятно) — врождённые пигментированные или беспигментные образования на коже, слизистых, хориоидее и радужной оболочке, возникающие из меланоцитов и имеющие различные цвета — коричневый, чёрный, красный, фиолетовый и другие.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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