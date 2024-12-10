Будьте всегда начеку! Какие признаки говорят о том, что родинки стали опасными

4:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Родинки — привычное явление на коже, но вокруг них часто возникает много страхов и мифов. Некоторые боятся, что родинки могут переродиться в меланому, другие паникуют при их появлении. На самом деле не все опасения обоснованы.

Фото: commons.wikimedia.org by Szlomo Lejb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Родинка

Разберемся, что такое родинки, какие из них требуют внимания, и когда стоит обращаться к врачу.

Что такое родинки (невусы)

Родинки, или невусы, — это доброкачественные образования, состоящие из пигментных клеток меланоцитов. Эти клетки отвечают за цвет кожи, а также защищают её от ультрафиолетового излучения.

Родинки могут быть разной формы (круглые, овальные, "рваные"), цвета (от коричневого до фиолетового) и расположения (на одном уровне с кожей или возвышаться над ней).

Основные компоненты родинок:

Эумеланин : дает чёрный и коричневый оттенки.

: дает чёрный и коричневый оттенки. Феомеланин : отвечает за красные и розовые цвета.

: отвечает за красные и розовые цвета. Нейромеланин: встречается реже, его функции изучаются.

Почему появляются родинки

Гормональные изменения : подростковый возраст, беременность или другие периоды гормональной перестройки организма.

: подростковый возраст, беременность или другие периоды гормональной перестройки организма. Ультрафиолетовое воздействи е: солнечные лучи стимулируют образование пигмента, провоцируя появление новых родинок.

е: солнечные лучи стимулируют образование пигмента, провоцируя появление новых родинок. Наследственность : родинки могут появляться в одинаковых местах у членов семьи.

: родинки могут появляться в одинаковых местах у членов семьи. Травмы и повреждения кожи : частое повреждение определённой зоны может стать причиной появления невусов.

: частое повреждение определённой зоны может стать причиной появления невусов. Образ жизни: вредные привычки, стресс, несбалансированное питание увеличивают риск образования новых родинок.

Симптомы, требующие внимания

Иногда родинки могут стать опасными. Если вы замечаете следующие изменения, обратитесь к врачу:

Быстрый рост или изменение формы.

Неровные края, асимметрия.

Неравномерная окраска.

Шелушение, кровоточивость, появление корочек.

Зуд, жжение или боль.

Внезапное выпадение волос с поверхности родинки.

Воспаление кожи вокруг.

Виды родинок

Эпидермальные : расположены в верхних слоях кожи.

: расположены в верхних слоях кожи. Пограничный невус : маленькое пятно с равномерным окрашиванием.

: маленькое пятно с равномерным окрашиванием. Интрадермальный невус : выпуклое образование, часто травмируется.

: выпуклое образование, часто травмируется. Сложный невус : сочетает признаки других типов.

: сочетает признаки других типов. Дермальные : формируются в глубоких слоях кожи.

: формируются в глубоких слоях кожи. Монгольские пятна : крупные пятна, чаще встречаются у детей.

: крупные пятна, чаще встречаются у детей. Голубые невусы : плотные узелки с серым или черным оттенком.

: плотные узелки с серым или черным оттенком. Смешанные: совмещают характеристики нескольких типов родинок.

Когда обращаться к врачу

Срочно проконсультируйтесь с дерматологом, если:

Родинка увеличилась в одну сторон у: утратила симметрию.

у: утратила симметрию. Края стали неровными, а цвет : неоднородным.

: неоднородным. Поверхность изменилась : стала шероховатой или гладкой.

: стала шероховатой или гладкой. Появились новые ощущения: зуд, боль, жжение.

Как отличить родинку от ракового образования

Внешний осмот р: симметричность, равномерная окраска, чёткие края указывают на доброкачественность.

р: симметричность, равномерная окраска, чёткие края указывают на доброкачественность. Дерматоскопия : увеличенное изображение помогает выявить ранние признаки меланомы.

: увеличенное изображение помогает выявить ранние признаки меланомы. Биопсия: подтверждает диагноз, если есть подозрения на рак.

Удалять или не удалять

Удаление родинок показано в следующих случаях:

Они подвергаются регулярной травматизации.

Подозреваются в злокачественном перерождении.

Вызывают эстетический дискомфорт.

Современные методы удаления безопасны и минимально травматичны: хирургическое иссечение, лазерная терапия, радиоволновой метод.

Профилактика и регулярное наблюдение

Избегайте чрезмерного пребывания на солнце, используйте кремы с SPF.

Проходите дерматоскопию раз в год.

Следите за состоянием родинок, фиксируйте изменения.

Ведите здоровый образ жизни, чтобы снизить влияние провоцирующих факторов.

Уточнения

Ро́динки (также невусы от лат. naevus - родимое пятно) — врождённые пигментированные или беспигментные образования на коже, слизистых, хориоидее и радужной оболочке, возникающие из меланоцитов и имеющие различные цвета — коричневый, чёрный, красный, фиолетовый и другие.

