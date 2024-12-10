Варикоз, плоскостопие, травмы: как справиться с болью в ногах

3:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ходьба — это самый доступный способ поддерживать активность, укреплять сердечно-сосудистую систему и сохранять нормальный вес. Однако боль в ногах, возникающая при движении, может сделать эту полезную привычку мучительной.

Фото: commons.wikimedia.org by Jake Hills jakehills, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ходьба по лестнице

Рассмотрим причины появления дискомфорта и методы их устранения.

Причины боли в ногах

Болевые ощущения при ходьбе могут возникать по множеству причин, включая внешние факторы и внутренние заболевания. Основные причины:

Некомфортная обувь : неудобная, тесная или неподходящая по размеру.

: неудобная, тесная или неподходящая по размеру. Лишний вес : дополнительная нагрузка на суставы и сосуды ног.

: дополнительная нагрузка на суставы и сосуды ног. Плоскостопие : утрата амортизационной функции стопы.

: утрата амортизационной функции стопы. Травмы : растяжения, ушибы, микроповреждения.

: растяжения, ушибы, микроповреждения. Варикозное расширение вен : застой крови в сосудах.

: застой крови в сосудах. Болезни суставов и позвоночника : разрушение хрящей, артриты, сколиоз.

: разрушение хрящей, артриты, сколиоз. Мышечные перегрузки или недостаток активности.

Заболевания, вызывающие боль

Варикозная болезнь

Нарушение венозного кровообращения приводит к "гудению" и боли в ногах, особенно к вечеру. Прогрессирующий варикоз сопровождается появлением сосудистых звездочек, утолщением вен и тяжестью.

Плоскостопие

Изменение формы стопы лишает её амортизационных свойств, что вызывает боль и изменяет походку.

Заболевания суставов

Хруст, щелчки и скованность движений указывают на проблемы с суставами. На поздних стадиях возможно только оперативное лечение.

Мышечные боли

Перегрузка или недостаточная подготовка мышц вызывает болезненность и тяжесть после длительной ходьбы.

Как избежать боли при ходьбе

Следующие советы помогут уменьшить болевые ощущения и предупредить их появление:

Выбирайте правильную обувь

Она должна обеспечивать поддержку свода стопы, амортизацию и устойчивость. Использование ортопедических стелек поможет равномерно распределить нагрузку.

Регулярно делайте растяжку

Перед ходьбой уделите время разминке, растяните икроножные мышцы, подколенные сухожилия и квадрицепсы.

Следите за нагрузками

Новичкам рекомендуется начинать с небольших расстояний и постепенно увеличивать длительность прогулок.

Работайте над техникой ходьбы

Консультация с физиотерапевтом поможет выявить ошибки в технике и избежать дополнительных нагрузок на стопы.

Контролируйте вес

Снижение массы тела уменьшает нагрузку на суставы и сосуды, предотвращая хронические боли.

Почему важна качественная обувь

Правильно подобранная обувь — ключ к комфортным прогулкам. Она должна:

Поддерживать свод стопы.

Иметь хорошую амортизацию.

Быть устойчивой и подходящей по размеру.

Использование ортопедических стелек позволяет правильно распределять нагрузку и предотвращает развитие хронических заболеваний ног.

Когда обратиться к врачу

Если боль становится регулярной, усиливается при нагрузках или сопровождается другими симптомами (например, отеком, покраснением, изменением походки), важно записаться на прием к специалисту.

Диагностика у флеболога, ортопеда или невролога поможет выявить причину и назначить эффективное лечение.

Уточнения

Варико́зное расширение вен варико́з - часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование "узлов" — аневризмоподобных локальных расширений.

