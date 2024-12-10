Варикоз, плоскостопие, травмы: как справиться с болью в ногах

Ходьба — это самый доступный способ поддерживать активность, укреплять сердечно-сосудистую систему и сохранять нормальный вес. Однако боль в ногах, возникающая при движении, может сделать эту полезную привычку мучительной.
Рассмотрим причины появления дискомфорта и методы их устранения.
Болевые ощущения при ходьбе могут возникать по множеству причин, включая внешние факторы и внутренние заболевания. Основные причины:
Нарушение венозного кровообращения приводит к "гудению" и боли в ногах, особенно к вечеру. Прогрессирующий варикоз сопровождается появлением сосудистых звездочек, утолщением вен и тяжестью.
Изменение формы стопы лишает её амортизационных свойств, что вызывает боль и изменяет походку.
Хруст, щелчки и скованность движений указывают на проблемы с суставами. На поздних стадиях возможно только оперативное лечение.
Перегрузка или недостаточная подготовка мышц вызывает болезненность и тяжесть после длительной ходьбы.
Следующие советы помогут уменьшить болевые ощущения и предупредить их появление:
Она должна обеспечивать поддержку свода стопы, амортизацию и устойчивость. Использование ортопедических стелек поможет равномерно распределить нагрузку.
Перед ходьбой уделите время разминке, растяните икроножные мышцы, подколенные сухожилия и квадрицепсы.
Новичкам рекомендуется начинать с небольших расстояний и постепенно увеличивать длительность прогулок.
Консультация с физиотерапевтом поможет выявить ошибки в технике и избежать дополнительных нагрузок на стопы.
Снижение массы тела уменьшает нагрузку на суставы и сосуды, предотвращая хронические боли.
Правильно подобранная обувь — ключ к комфортным прогулкам. Она должна:
Использование ортопедических стелек позволяет правильно распределять нагрузку и предотвращает развитие хронических заболеваний ног.
Когда обратиться к врачу
Если боль становится регулярной, усиливается при нагрузках или сопровождается другими симптомами (например, отеком, покраснением, изменением походки), важно записаться на прием к специалисту.
Диагностика у флеболога, ортопеда или невролога поможет выявить причину и назначить эффективное лечение.
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