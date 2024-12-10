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Лечение боли в горле дома: советы, которые работают

5:04
Здоровье

Боль в горле — один из самых частых симптомов простуды и гриппа. Она может варьироваться от легкого першения до выраженных болевых ощущений при глотании.

Боль в горле
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
Боль в горле

Этот симптом может быть вызван как вирусами, так и бактериями, а в некоторых случаях требует консультации врача. Рассмотрим причины появления боли, заболевания, которые её вызывают, и основные методы лечения.

Причины боли в горле

Часто боль в горле возникает на фоне простуды или гриппа. Однако, помимо этих заболеваний, есть множество других факторов, провоцирующих неприятные ощущения.

Основные причины боли в горле:

  • Местное или общее переохлаждение.
  • Постназальный затек.
  • Инфекционно-воспалительные заболевания верхних дыхательных путей.
  • Реабилитация после операций на ротоглотке и носоглотке.
  • Обострение хронических заболеваний, таких как тонзиллит или фарингит.
  • Раздражение от курения, горячей пищи, перенапряжения голосовых связок.
  • Механические повреждения слизистой оболочки глотки.
  • Нахождение на загазованном или запыленном воздухе.
  • Продолжительное ротовое дыхание из-за проблем с носовым дыханием.
  • Раздражение кислым содержимым желудка при гастроэзофагеальном рефлюксе (ГЭРБ).

Основные заболевания, вызывающие боль в горле

Ангина

При ангине боль в горле интенсивная, затруднено глотание, миндалины покрыты налетом, температура повышается, лимфоузлы увеличиваются. Это заболевание требует серьезного лечения, так как может привести к осложнениям на суставы, сердце и почки.

ОРВИ

Вирусные инфекции часто начинаются с насморка и кашля, а боль в горле присоединяется позже. Грипп, риновирусы и другие патогены вызывают отечность и покраснение миндалин.

Ларингит

Характерные признаки: сухость, першение, лающий кашель, потеря голоса. У детей ларингит может вызвать опасный отек гортани, поэтому важно вовремя обратиться к врачу.

Хронический фарингит и тонзиллит

Эти заболевания сопровождаются дискомфортом в горле, покраснением тканей и легкой болью.

Инфекционный мононуклеоз

Сильная боль в горле, лихорадка, увеличение лимфоузлов и слабость — характерные признаки этого заболевания.

Ларингофарингеальный рефлюкс

Вызывает першение, ощущение "комка" в горле, затруднение глотания и обилие слизи в глотке.

Паратонзиллярный абсцесс

Интенсивная боль, невозможность проглотить слюну, гнойный налет на миндалинах, асимметрия мягкого неба — все это требует срочной медицинской помощи.

Почему горло болит при простуде и гриппе

Во время болезни вирусы или бактерии попадают на слизистую горла и начинают активно размножаться, вызывая воспаление. Это приводит к покраснению, отеку и болевым ощущениям.

Среди симптомов также могут быть:

  • Повышение температуры.
  • Слабость и боль в мышцах.
  • Заложенность носа и насморк.

Если боль в горле сопровождается увеличением лимфоузлов и отдаёт в уши, это может указывать на острый фарингит, ларингит или ангину.

Как лечить боль в горле

Эффективное лечение начинается с правильной диагностики. Необходимо не только устранить симптомы, но и вылечить причину заболевания.

Основные группы препаратов:

  • Антибиотики: используются только при бактериальных инфекциях.
  • Антисептики: помогают уничтожить вирусы и грибки, но не снимают боль.
  • Нестероидные противовоспалительные препараты: уменьшают воспаление, снимают боль и отек.
  • Иммуномодуляторы: укрепляют иммунитет, но не устраняют боль.
  • Анестетики: снимают болевые ощущения и используются вместе с антисептиками.

Большинство препаратов выпускается в виде спреев, растворов для полоскания или таблеток для рассасывания, что позволяет воздействовать непосредственно на слизистую.

Дополнительные рекомендации

Для облегчения состояния рекомендуются следующие меры:

  • Теплое обильное питье: помогает смягчить горло и уменьшить воспаление.
  • Полоскания: настои трав, такие как ромашка и календула.
  • Согревающие процедуры: паровые ингаляции, теплые ножные ванны.
  • Щадящий рацион: избегайте грубой, горячей или холодной пищи, газированных напитков.
  • Отказ от вредных привычек: курение и алкоголь ухудшают состояние слизистой.

Если боль в горле не проходит несколько дней, обязательно обратитесь к врачу. Самолечение может усугубить проблему, особенно при инфекционных заболеваниях.

Уточнения

Больно́е го́рло (или бо́ль в го́рле) — боль, першение или раздражение в горле, часто усиливающиеся при глотании.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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