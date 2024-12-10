Лечение боли в горле дома: советы, которые работают

5:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Боль в горле — один из самых частых симптомов простуды и гриппа. Она может варьироваться от легкого першения до выраженных болевых ощущений при глотании.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky Боль в горле

Этот симптом может быть вызван как вирусами, так и бактериями, а в некоторых случаях требует консультации врача. Рассмотрим причины появления боли, заболевания, которые её вызывают, и основные методы лечения.

Причины боли в горле

Часто боль в горле возникает на фоне простуды или гриппа. Однако, помимо этих заболеваний, есть множество других факторов, провоцирующих неприятные ощущения.

Основные причины боли в горле:

Местное или общее переохлаждение.

Постназальный затек.

Инфекционно-воспалительные заболевания верхних дыхательных путей.

Реабилитация после операций на ротоглотке и носоглотке.

Обострение хронических заболеваний, таких как тонзиллит или фарингит.

Раздражение от курения, горячей пищи, перенапряжения голосовых связок.

Механические повреждения слизистой оболочки глотки.

Нахождение на загазованном или запыленном воздухе.

Продолжительное ротовое дыхание из-за проблем с носовым дыханием.

Раздражение кислым содержимым желудка при гастроэзофагеальном рефлюксе (ГЭРБ).

Основные заболевания, вызывающие боль в горле

Ангина

При ангине боль в горле интенсивная, затруднено глотание, миндалины покрыты налетом, температура повышается, лимфоузлы увеличиваются. Это заболевание требует серьезного лечения, так как может привести к осложнениям на суставы, сердце и почки.

ОРВИ

Вирусные инфекции часто начинаются с насморка и кашля, а боль в горле присоединяется позже. Грипп, риновирусы и другие патогены вызывают отечность и покраснение миндалин.

Ларингит

Характерные признаки: сухость, першение, лающий кашель, потеря голоса. У детей ларингит может вызвать опасный отек гортани, поэтому важно вовремя обратиться к врачу.

Хронический фарингит и тонзиллит

Эти заболевания сопровождаются дискомфортом в горле, покраснением тканей и легкой болью.

Инфекционный мононуклеоз

Сильная боль в горле, лихорадка, увеличение лимфоузлов и слабость — характерные признаки этого заболевания.

Ларингофарингеальный рефлюкс

Вызывает першение, ощущение "комка" в горле, затруднение глотания и обилие слизи в глотке.

Паратонзиллярный абсцесс

Интенсивная боль, невозможность проглотить слюну, гнойный налет на миндалинах, асимметрия мягкого неба — все это требует срочной медицинской помощи.

Почему горло болит при простуде и гриппе

Во время болезни вирусы или бактерии попадают на слизистую горла и начинают активно размножаться, вызывая воспаление. Это приводит к покраснению, отеку и болевым ощущениям.

Среди симптомов также могут быть:

Повышение температуры.

Слабость и боль в мышцах.

Заложенность носа и насморк.

Если боль в горле сопровождается увеличением лимфоузлов и отдаёт в уши, это может указывать на острый фарингит, ларингит или ангину.

Как лечить боль в горле

Эффективное лечение начинается с правильной диагностики. Необходимо не только устранить симптомы, но и вылечить причину заболевания.

Основные группы препаратов:

Антибиотики : используются только при бактериальных инфекциях.

: используются только при бактериальных инфекциях. Антисептики : помогают уничтожить вирусы и грибки, но не снимают боль.

: помогают уничтожить вирусы и грибки, но не снимают боль. Нестероидные противовоспалительные препараты : уменьшают воспаление, снимают боль и отек.

: уменьшают воспаление, снимают боль и отек. Иммуномодуляторы : укрепляют иммунитет, но не устраняют боль.

: укрепляют иммунитет, но не устраняют боль. Анестетики: снимают болевые ощущения и используются вместе с антисептиками.

Большинство препаратов выпускается в виде спреев, растворов для полоскания или таблеток для рассасывания, что позволяет воздействовать непосредственно на слизистую.

Дополнительные рекомендации

Для облегчения состояния рекомендуются следующие меры:

Теплое обильное питье : помогает смягчить горло и уменьшить воспаление.

: помогает смягчить горло и уменьшить воспаление. Полоскания : настои трав, такие как ромашка и календула.

: настои трав, такие как ромашка и календула. Согревающие процедуры : паровые ингаляции, теплые ножные ванны.

: паровые ингаляции, теплые ножные ванны. Щадящий рацион : избегайте грубой, горячей или холодной пищи, газированных напитков.

: избегайте грубой, горячей или холодной пищи, газированных напитков. Отказ от вредных привычек: курение и алкоголь ухудшают состояние слизистой.

Если боль в горле не проходит несколько дней, обязательно обратитесь к врачу. Самолечение может усугубить проблему, особенно при инфекционных заболеваниях.

Уточнения

Больно́е го́рло (или бо́ль в го́рле) — боль, першение или раздражение в горле, часто усиливающиеся при глотании.

