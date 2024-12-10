Всё, что нужно знать о термальных источниках

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Врач-физиотерапевт Юлия Гильман рассказала, чем полезны термальные ванны, кому они нужны и где найти лучшие горячие источники.

Фото: Wikimedia Commons by Wi1234 is licensed under Public domain термальный источник

Вода в термальных источниках богата минералами и микроэлементами, среди которых кальций, магний, натрий, железо, йод и бром. Они способны проникать через кожу и оказывать положительный эффект на организм.

"Каждый источник по-своему уникален. Например, углекислые воды благотворны при заболеваниях сердца и сосудов, органов дыхания. Хлоридно-натриевые ванны показаны при болезнях опорно-двигательного аппарата, нервной и эндокринной систем. Сероводородные воды эффективны при кожных болезнях и гинекологических проблемах. А радоновые источники помогают при заболеваниях нервной системы и опорно-двигательного аппарата", — рассказала эксперт.

Термальные воды могут помочь снять стресс и напряжение, улучшить сон, повысить иммунитет, ускорить обмен веществ, уменьшить боли в мышцах и суставах, а также улучшить состояние кожи, придать ей упругость и эластичность.

Ещё один плюс таких ванн — контраст температур.

"Я рекомендую чередовать: 10-15 минут в воде температурой 37-40°C, потом короткий перерыв на воздухе — и снова в источник. Такой контрастный термальный душ полезен для закаливания, укрепления сосудов и повышения стрессоустойчивости. Главное — не переохлаждаться, дышать полной грудью и следить за своим самочувствием", — порекомендовала врач.

Принимать ванны в термальных источниках могут практически все, за исключением тех, у кого есть онкологические заболевания, туберкулёз, острые инфекции, высокая температура, тромбозы, варикоз, атеросклероз, эпилепсия, гипертонический криз, стенокардия, хроническая сердечная и почечная недостаточности.

Поэтому сначала лучше проконсультироваться с лечащим врачом.

Важные правила посещения термальных источников:

Не посещать на голодный желудок и сразу после еды. Идеально — через 1-2 часа после небольшого перекуса. Время пребывания в воде не больше 15-20 минут. Детям — 5-10 минут. Не нырять и не пить воду из источника. После источника дать телу остыть естественным путём на воздухе. В конце отдохнуть в спокойной обстановке минут 20-30. Пить больше чистой воды. Оптимальный курс лечения в термальных источниках - 10-14 дней. Но даже разовое посещение принесёт пользу.

Самые лучшие термальные источники в России находятся в Тюменской области, Краснодарском крае, Бурятии, Алтайском крае, Адыгее, Ставропольском крае и на Камчатке, пишет URA.RU.

Уточнения

Геотерма́льный исто́чник (от др.-греч. γαῖα, γῆ — земля и θερμός — «тёплый, горячий») — выход на поверхность подземных вод, нагретых выше +20 °C.



Минера́льная вода — вода, содержащая в своём составе растворённые соли, микроэлементы, а также некоторые биологически активные компоненты.

