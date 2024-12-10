Всё, что нужно знать о термальных источниках

Врач-физиотерапевт Юлия Гильман рассказала, чем полезны термальные ванны, кому они нужны и где найти лучшие горячие источники.
Вода в термальных источниках богата минералами и микроэлементами, среди которых кальций, магний, натрий, железо, йод и бром. Они способны проникать через кожу и оказывать положительный эффект на организм.
"Каждый источник по-своему уникален. Например, углекислые воды благотворны при заболеваниях сердца и сосудов, органов дыхания. Хлоридно-натриевые ванны показаны при болезнях опорно-двигательного аппарата, нервной и эндокринной систем. Сероводородные воды эффективны при кожных болезнях и гинекологических проблемах. А радоновые источники помогают при заболеваниях нервной системы и опорно-двигательного аппарата", — рассказала эксперт.
Термальные воды могут помочь снять стресс и напряжение, улучшить сон, повысить иммунитет, ускорить обмен веществ, уменьшить боли в мышцах и суставах, а также улучшить состояние кожи, придать ей упругость и эластичность.
Ещё один плюс таких ванн — контраст температур.
"Я рекомендую чередовать: 10-15 минут в воде температурой 37-40°C, потом короткий перерыв на воздухе — и снова в источник. Такой контрастный термальный душ полезен для закаливания, укрепления сосудов и повышения стрессоустойчивости. Главное — не переохлаждаться, дышать полной грудью и следить за своим самочувствием", — порекомендовала врач.
Принимать ванны в термальных источниках могут практически все, за исключением тех, у кого есть онкологические заболевания, туберкулёз, острые инфекции, высокая температура, тромбозы, варикоз, атеросклероз, эпилепсия, гипертонический криз, стенокардия, хроническая сердечная и почечная недостаточности.
Поэтому сначала лучше проконсультироваться с лечащим врачом.
Важные правила посещения термальных источников:
Самые лучшие термальные источники в России находятся в Тюменской области, Краснодарском крае, Бурятии, Алтайском крае, Адыгее, Ставропольском крае и на Камчатке, пишет URA.RU.
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