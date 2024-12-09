Могут ли мокрые ноги и сквозняки вызывать простуду?

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Наталья Леонтьева объяснила, что мокрые ноги и сквозняк не всегда приводят к простуде.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Приём у врача

Дело в том, что, когда ноги мокрые, происходит сужение кровеносных сосудов, чтобы максимально сохранить тепло. Это может нарушить кровообращение, а также снизить иммунитет, делая организм уязвимым для болезнетворных вирусов и бактерий.

Сквозняки приводят к серьёзным перепадам температуры, что также может вызвать снижение защитных функций. Но сами по себе такие явления не вызывают болезнь.

Поэтому, чтобы избежать простуды по причине снижения иммунитета из-за мокрых ног или сквозняков, эксперт порекомендовала избегать длительного пребывания на холоде, одеваться по погоде и стараться больше двигаться, пишет ИА RuNews24.ru.

Уточнения

Сквозняк — сквозной поток воздуха, возникающий через отверстия в помещении.



Наруше́ния кровообраще́ния (гемодисциркулято́рные проце́ссы) — типовые патологические процессы, обусловленные изменением объёма крови в сосудистом русле, её реологических свойств или выходом крови за пределы сосудов.

