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Зимнее удовольствие: можно есть мандарины на ночь?

0:46
Здоровье

У многих людей ближе к ночи появляется желание наесться сладкого или полакомиться мандаринами. Врач-гастроэнтеролог Мария Комбарова ответила, можно ли вечером есть эти цитрусовые.

мандарины
Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестен, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
мандарины

Она рассказала, что мандарины можно употреблять не только днём, но и на ночь. Однако фрукты, как и любые другие продукты нужно употреблять не меньше, чем за два часа до сна. В противном случае из-за этого может начаться изжога — заброс содержимого желудка в пищевод и горло, что вызывает боль и жжение.

Мандарины — очень даже полезный фрукт. Они богаты важными для здоровья витаминами, минералами, клетчаткой и полезными соединениями, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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