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Контрастный душ и правильный рацион при низком давлении

1:39
Здоровье

Профилактика — лучший способ поддержания здоровья. Здоровый образ жизни, физическая активность и правильное питание помогают избежать многих заболеваний, включая сердечно-сосудистые. Однако хронически низкое давление (гипотония) также может доставлять значительные неудобства, требуя внимания и заботы.

Давление
Фото: allfreephotos.net by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Давление

Чем опасно низкое давление

Хотя гипотония может казаться менее серьезной проблемой, чем гипертония, она существенно влияет на общее самочувствие. Низкое давление приводит к головокружению, слабости, учащенному сердцебиению и ухудшению кровоснабжения мозга. Кроме того, оно может негативно сказываться на работе почек.

Как поддерживать сосуды в тонусе

Для улучшения состояния при низком давлении можно предпринять следующие шаги:

Физическая активность. Регулярные упражнения способствуют улучшению кровообращения и поддержанию сосудов в тонусе.

Контрастные процедуры. Обливание холодной водой улучшает сосудистую реакцию и помогает справляться с симптомами гипотонии.

Рацион питания. Включение в рацион меда, шоколада с высоким содержанием какао и черного чая помогает поддерживать нормальное давление.

Отказ от кофе. Несмотря на распространенное мнение, кофе может быть неэффективным из-за мочегонного эффекта, способного усугубить состояние.

Эксперты подчеркивают, что самолечение опасно. Перед применением каких-либо методов рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Артериальная гипотензи́я (др.-греч. ὑπό "под, внизу" + τόνος "натяжение; тон") — снижение артериального давления более чем на 20 % от исходного/обычных значений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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