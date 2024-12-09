Как напитки влияют на качество сна: полезные советы

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Качество сна зависит не только от здорового образа жизни и правильного питания, но и от выбора напитков, употребляемых вечером. Некоторые привычные напитки могут мешать расслаблению и полноценному отдыху.

Фото: flickr.com by понафотки, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Зелёные чай

Чай

Зеленый и черный чай содержат кофеин, который стимулирует нервную систему. При этом зеленый чай оказывает более выраженный бодрящий эффект и обладает мочегонным действием. Вечером лучше заменить их травяным чаем, который способствует расслаблению.

Матча

Этот вид зеленого чая также содержит большое количество кофеина и антиоксидантов. Употреблять матчу вечером можно только не позже, чем за три часа до сна, чтобы избежать бессонницы.

Соки

Свежевыжатый сок цитрусовых обладает бодрящим эффектом и повышает кислотность, что делает его неподходящим напитком перед сном, особенно для людей с проблемами ЖКТ. Альтернативой может стать вишневый сок, богатый мелатонином. Этот гормон регулирует биоритмы и способствует улучшению качества сна.

Для здорового сна вечером лучше отказаться от кофеина, алкоголя и стимулирующих напитков, отдав предпочтение травяным чаям или напиткам с мелатонином.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования.

