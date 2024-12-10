Почему жидкость задерживается в организме и как это исправить

Жидкость в организме обычно выводится через дыхание, потоотделение и мочеиспускание. Однако иногда она задерживается в тканях, что может приводить к нежелательным последствиям.
Признаками задержки жидкости в организме являются:
Уменьшите потребление соли. Избыток соли в рационе способствует задержке жидкости. Пищу можно слегка недосаливать — через 10-14 дней вкусовые рецепторы привыкнут.
Увеличьте физическую активность. Движение улучшает лимфодренаж, что помогает избавиться от лишней жидкости.
Отдых с приподнятыми ногами. При отеках нижних конечностей рекомендуется 3-4 раза в день лежать по 30 минут, поднимая ноги выше уровня сердца.
Используйте компрессионное белье. По рекомендации врача компрессионные чулки или гольфы помогают уменьшить отеки.
Массаж. Легкие массажные движения в направлении к сердцу способствуют лимфодренажу. При выраженных отеках нужно быть особенно осторожным, чтобы не повредить кожу.
Следуя этим рекомендациям, можно значительно снизить риск задержки жидкости и поддерживать общее состояние здоровья. При выраженных симптомах следует обратиться к врачу.
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