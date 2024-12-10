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Почему жидкость задерживается в организме и как это исправить

1:59
Здоровье

Жидкость в организме обычно выводится через дыхание, потоотделение и мочеиспускание. Однако иногда она задерживается в тканях, что может приводить к нежелательным последствиям.

Минеральная вода
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Минеральная вода

Как распознать задержку жидкости

Признаками задержки жидкости в организме являются:

  • Резкий набор веса. Увеличение массы тела на 1 кг за день или более 2,2 кг за неделю может свидетельствовать о накоплении жидкости.
  • Отеки. Они обычно проявляются на конечностях и лице. Нажатие на кожу в месте отека оставляет вмятину, которая сохраняется некоторое время.
  • Асцит. Увеличение объема живота также может быть связано с задержкой жидкости.
  • Сложности с дыханием. Этот симптом указывает на более серьезные проблемы.

Как уменьшить задержку жидкости в организме

Уменьшите потребление соли. Избыток соли в рационе способствует задержке жидкости. Пищу можно слегка недосаливать — через 10-14 дней вкусовые рецепторы привыкнут.

Увеличьте физическую активность. Движение улучшает лимфодренаж, что помогает избавиться от лишней жидкости.

Отдых с приподнятыми ногами. При отеках нижних конечностей рекомендуется 3-4 раза в день лежать по 30 минут, поднимая ноги выше уровня сердца.

Используйте компрессионное белье. По рекомендации врача компрессионные чулки или гольфы помогают уменьшить отеки.

Массаж. Легкие массажные движения в направлении к сердцу способствуют лимфодренажу. При выраженных отеках нужно быть особенно осторожным, чтобы не повредить кожу.

Следуя этим рекомендациям, можно значительно снизить риск задержки жидкости и поддерживать общее состояние здоровья. При выраженных симптомах следует обратиться к врачу.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

Специалист Ниязов Аслан
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
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