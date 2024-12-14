Врач Гинзбург озвучил 2 вида продуктов, которые усугубляют варикоз

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Варикозное расширение вен — это состояние, которое требует пересмотра пищевых привычек. На первый взгляд, может показаться, что между состоянием сосудов и нашей диетой нет связи, но диетолог Михаил Гинзбург разъясняет эту зависимость.

Фото: freepik болят ноги

По его словам, людям с варикозом рекомендуется как можно скорее снизить потребление "быстрых" углеводов и сладостей или даже полностью исключить их из рациона. Дело в том, что углеводы способны быстро разрушать коллаген — белок, который играет ключевую роль в поддержании прочности соединительных тканей, включая стенки наших сосудов.

"Когда с ним проблемы, снижается качество всей сосудистой стенки", — отметил эксперт в беседе с "Москвой 24".

Какие продукты Гинзбург рекомендует убрать из своего рациона? Прежде всего, это сахар и все его производные, включая мед. Также стоит избегать "быстрых" углеводов, таких как белый хлеб, картофель и рис. Вместо этого врач советует обратить внимание на продукты с противовоспалительным эффектом: кисломолочные изделия, различные крупы, овощи, фрукты, зелень и ягоды.

"Все это будет способствовать улучшению микрофлоры и состояния сосудов, а также снижению тканевого воспаления", — добавил диетолог.

Уточнения

Варико́зное расширение вен варико́з — часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование «узлов» — аневризмоподобных локальных расширений.



