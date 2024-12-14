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Как часто стоит употреблять тёмный шоколад для здоровья?

1:21
Здоровье

Исследователи из Гарвардского университета (США) установили, что регулярное потребление темного шоколада может помочь снизить вероятность развития диабета. Как это происходит?

тёмный шоколад
Фото: pxhere
тёмный шоколад

Существует распространенное мнение, что диабет напрямую связан с частым употреблением сладостей, однако это не совсем верно. Например, темный шоколад с высоким содержанием какао демонстрировал совершенно противоположный эффект. Чтобы подтвердить его полезные свойства, ученые провели обширное исследование, в ходе которого наблюдали за привычками потребления этой сладости у 300 тысяч человек на протяжении 25 лет, учитывая при этом их общий рацион, уровни физической активности и другие аспекты образа жизни.

Исследование показало, что участники, употреблявшие около 28,3 г шоколада пять раз в неделю, на 10% реже сталкивались с заболеванием диабетом второго типа. Результаты были опубликованы в журнале BMJ.

Важно отметить, что шоколад не следует рассматривать как основной метод профилактики метаболических расстройств. Ключевыми аспектами остаются регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек, управление стрессом и сбалансированное питание.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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