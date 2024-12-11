Услуги психологов для россиян становятся всё дороже

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В 2024 году средняя цена консультации психолога в России увеличилась на 400 рублей. Исследование, проведённое редакцией "Т-Ж" и агрегатором услуг психологов B17. ru, показало, что с 2014 по 2022 год стоимость консультаций увеличивалась на 100-200 рублей ежегодно. В 2023 году цена выросла на 300 рублей, а в 2024 — ещё на 400 рублей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина у психолога

Самая высокая средняя стоимость консультации наблюдается в Москве — около 3850 рублей (очная) и 3650 рублей (заочная). На втором месте Сахалинская область с ценой в 3640 рублей (очная) и 3610 рублей (заочная). Санкт-Петербург занимает третье место со средней стоимостью консультации в 3260 рублей (очная) и 3380 рублей (заочная).

Самые низкие цены на консультации — в Мордовии, где приём обойдётся в среднем в 2080 рублей (очная) и 2180 рублей (заочная). Белгородская область предлагает консультации чуть дороже — около 2250 рублей (очная) и 2280 рублей (заочная), сообщает Газета.Ru.

Разница в цене между очной и заочной консультацией составляет примерно 7 %. В некоторых регионах эта разница может быть значительно выше: например, в Москве очная консультация дороже заочной на 14 %, в Московской области и Татарстане — на 10 %, а в Республике Коми — на 17 %.

Иван Мартынихин, психотерапевт и руководитель центра "Решение", объясняет рост цен и высокую стоимость консультаций трендом на заботу о психологическом здоровье и дефицитом квалифицированных специалистов. Он отмечает, что государство пытается регулировать деятельность психологов, но это невозможно из-за необходимости доступа к профессии.

Уточнения

Психо́лог (др.-греч. ψυχή — душа, λόγος — знание) — специалист, занимающийся изучением проявлений, способов и форм организации психических явлений личности в различных областях человеческой деятельности для решения научно-исследовательских и прикладных задач, а также с целью оказания психологической помощи, поддержки и сопровождения.



