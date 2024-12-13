Какие продукты нельзя есть с гречкой: неожиданное сочетание

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сочетание гречки с яйцами может привести к проблемам с пищеварением, предупреждают диетологи.

Фото: flickr.com by fontplaydotcom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гречка

Почему нельзя есть гречку с яйцами

Гречка содержит растворимые волокна, которые замедляют процессы пищеварения и препятствуют полноценному усвоению белков, которых в яйцах предостаточно. Результатом такого сочетания могут стать тяжесть в желудке и другие неприятные ощущения.

Кроме того, специалисты по правильному питанию советуют избегать сочетания гречки с молоком и чаем.

Гречка и молоко

Фитиновая кислота, содержащаяся в гречке, снижает усвоение кальция, который присутствует в молоке. Чтобы минимизировать этот эффект, перед приготовлением рекомендуется замачивать крупу — это помогает снизить содержание фитиновой кислоты.

Гречка и чай

Танины, содержащиеся в чае, препятствуют усвоению железа из гречки. Поэтому лучше разносить эти продукты по времени, чтобы получить максимум пользы.

Специалисты советуют подходить к выбору сочетаний продуктов осознанно, чтобы избежать негативных последствий для здоровья и улучшить их усвоение.

Уточнения

Гречи́ха посевна́я (гречи́ха съедо́бная, гречи́ха обыкнове́нная, разг. гре́ча, уменьш. гре́чка, от греч. γραικός; лат. Fagopýrum esculéntum) — вид травянистых растений рода Гречиха (Fagopyrum) семейства Гречишные (Polygonaceae), хлебное и медоносное растение. Крупяная хлебная культура, относящаяся к псевдозерновым: семена идут в пищу человека и отчасти на корм животных. Также их охотно поедают певчие птицы.

