Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это важно знать о рыбе в суши и роллах, чтобы избежать проблем
Секреты стильного маникюра: тренды, которые нельзя пропустить
Мозг на заказ: возможен ли прорыв в лечении депрессии
Почему Телецкое озеро называют младшим братом Байкала
Более 2 млн торговых точек принимают оплату через СБП
Опасности поддельного масла и как избежать рисков для двигателя
Когда нет времени на спорт! Секретная методика, которая улучшит работу сердца
Топ-7 ошибок при выращивании алоэ вера
Сокращение инкубационного периода привело к потере зубов у птиц

Какие продукты нельзя есть с гречкой: неожиданное сочетание

1:13
Здоровье

Сочетание гречки с яйцами может привести к проблемам с пищеварением, предупреждают диетологи.

Гречка
Фото: flickr.com by fontplaydotcom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гречка

Почему нельзя есть гречку с яйцами

Гречка содержит растворимые волокна, которые замедляют процессы пищеварения и препятствуют полноценному усвоению белков, которых в яйцах предостаточно. Результатом такого сочетания могут стать тяжесть в желудке и другие неприятные ощущения.

Кроме того, специалисты по правильному питанию советуют избегать сочетания гречки с молоком и чаем.

Гречка и молоко

Фитиновая кислота, содержащаяся в гречке, снижает усвоение кальция, который присутствует в молоке. Чтобы минимизировать этот эффект, перед приготовлением рекомендуется замачивать крупу — это помогает снизить содержание фитиновой кислоты.

Гречка и чай

Танины, содержащиеся в чае, препятствуют усвоению железа из гречки. Поэтому лучше разносить эти продукты по времени, чтобы получить максимум пользы.
Специалисты советуют подходить к выбору сочетаний продуктов осознанно, чтобы избежать негативных последствий для здоровья и улучшить их усвоение.

Уточнения

Гречи́ха посевна́я (гречи́ха съедо́бная, гречи́ха обыкнове́нная, разг. гре́ча, уменьш. гре́чка, от греч. γραικός; лат. Fagopýrum esculéntum) — вид травянистых растений рода Гречиха (Fagopyrum) семейства Гречишные (Polygonaceae), хлебное и медоносное растение. Крупяная хлебная культура, относящаяся к псевдозерновым: семена идут в пищу человека и отчасти на корм животных. Также их охотно поедают певчие птицы.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Недвижимость
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро Аудио 
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие
Красота и стиль
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие Аудио 
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Наука и техника
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб Аудио 
Популярное
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге

Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.

Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Подводная лодка Б-261 Новороссийск. Тихий охотник Чёрного моря проекта 636 Дмитрий Плотников ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область Любовь Степушова Русское общество веками горячо откликалось на героическую борьбу балканских славян против турок Сергей Лебедев
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Последние материалы
Мозг на заказ: возможен ли прорыв в лечении депрессии
Подводная лодка Б-261 Новороссийск. Тихий охотник Чёрного моря проекта 636
Почему Телецкое озеро называют младшим братом Байкала
Более 2 млн торговых точек принимают оплату через СБП
Опасности поддельного масла и как избежать рисков для двигателя
Когда нет времени на спорт! Секретная методика, которая улучшит работу сердца
Топ-7 ошибок при выращивании алоэ вера
Сокращение инкубационного периода привело к потере зубов у птиц
Все пальцы в кровь: Дмитрий Шепелев рассказал о дебютной роли сына в сериале Плакса-2
Раскрыто реальное снижение цен на новостройки, которое предлагают застройщики: скидки есть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.