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Выяснилось, от употребления чего в Краснодаре впали в кому девочки-школьницы

Здоровье

В реанимацию Краснодара попали девочки, которые принимали препарат "Баклосан".

Таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Таблетки

Как сообщил Телеграм-канал Baza, утром 8 декабря школьницы купили лекарство в аптеке с целью получения эйфории, не подозревая о возможных побочных эффектах, включая кому. Каждая из них приняла от 5 до 10 таблеток. Вскоре после этого девочкам стало плохо, и родители вызвали скорую помощь. В результате все они впали в кому. Лишь поздно вечером им удалось выйти из этого состояния.

Одна из девочек смогла рассказать врачам о принятых таблетках. Сейчас они находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Обычно "Баклосан" назначается при заболеваниях спинного мозга, рассеянном склерозе и церебральном параличе.

Ранее сообщалось, что российские подростки отравились неизвестным веществом и впали в кому. Четыре девочки из Краснодара были госпитализированы в реанимацию. Уточнялось, что пострадавшим подросткам 14-15 лет, и у всех было диагностировано "токсическое отравление неизвестным веществом". Предполагаемой причиной отравления первоначально стало употребление наркотиков.

Выяснилось, что до инцидента девочки проводили время вместе, и трое из них учились в одной школе. Все девочки воспитывались в благополучных семьях и ранее не имели проблем с законом.

Уточнения

Нежелательное явление в рамках клинических исследований (согласно ICH GCP) — любое неблагоприятное с медицинской точки зрения событие, возникшее у субъекта, после введения препарата (или проведения вмешательства).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
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